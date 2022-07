El Tri, las piedras rodantes y las canciones más icónicas de su carrera

México. Álex Lora es uno de los máximos exponentes del rock en México y con su música ha trascendido fronteras, además cuenta con muchos éxitos musicales desde los inicios en su carrera artística.

Las piedras rodantes es uno de los más grandes éxitos de Álex Lora y no puede dejar de cantar en sus presentaciones cuando las lleva a cabo, y si no lo contemplara, sus fans jamás se lo perdonarían.

Las piedras rodantes se incluye en el disco Una rola para los minusválidos, el cual lanzó en abril de 1994, el cual es uno de los más exitosos de Lora y contiene otros temas como Los minusválidos, Trabaja niño, trabaja, La puerta falsa y La raza más chida.

En la biografía del cantante y músico Álex Lora, esposo de la también cantante Chela Lora, se escribe que con Las piedras rodantes ganó un Ariel como Mejor Canción/Tema Musical del Año, tras formar parte de la película mexicana "Un año perdido".

Y así como Las piedras rodantes, Álex Lora ha conseguido convertir en éxitos otras de sus intepretaciones como Todo me sale mal, Parece fácil, Pobre soñador, Cuando tú no estás, Oye cantinero, Perro negro y Metro balderas.

Todas estas canciones formanparte del repertorio de Lora, cuyo nombre completo es Alejandro Lora Serna, originario de Puebla de Zaragoza, México, reconocido con su música y talento nacional e internacionalmente, además con ella ha llegado a muchos países.

De acuerdo a información en su biografía, Lora comenzó su carrera musical hacia finales de los años sesenta al formar junto a Carlos Hauptvogel y Guillermo Berea el grupo Three Souls in My Mind, donde interpretaban canciones en inglés de su autoría.

Te recomendamos leer:

Álex Lora forma durante 1984 el grupo El Tri, y desde entonces consiguió llamar la atención con él, posicionarse en el gusto del público amante del rock y hasta la fecha continúa realizando conciertos.