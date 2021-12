“El Yaki” arma la fiesta con grandes de la música

Con invitados de lujo y un público que ha seguido muy de cerca su carrera en la música, Luis Alfonso Partida Cisneros celebró el Yakifest 2021 el pasado miércoles 1 de diciembre en el centro de convenciones. Lo que hace varios años empezó como una fiesta de cumpleaños, logró convertirse en un evento musical al que poco a poco se fueron sumando sus amigos cantantes del regional mexicano. En esta edición, el Yakifest reunió a más de 20 artistas de gran talla en un solo escenario, quienes definitivamente disfrutaron una noche especial junto al “Yaki”.

Kimberly Flores y Edwin Luna, derrocharon amor en su paso por la alfombra roja.

La alfombra roja

El inicio del Yakifest fue a las 12:00 horas, y a partir de ese instante se pudieron apreciar largas filas de personas que deseaban ingresa al recinto. Sin embargo, la alfombra roja y desfile de invitados fue hasta las 17:00 horas.Aracely Ordaz Campos, “Gomita”, y Gabriel “El Conejo”, de La Mejor, recibieron en la alfombra a cada una de las estrellas, entre ellas a Chuy Lizárraga, Grupo Somos 3, Pancho Barraza, Carolina Ross, Edwin Luna, Carlos Cuevas, grupo La Ventaja, Poncho de Nigris y Grupo Firme. Estos dos últimos fueron los más ovacionados por el público. Eduin Caz afinó garganta en su paso por la alfombra roja ya que a petición de los conductores interpretó una de sus canciones, mientras que el público le continuó coreando. A las 20:00 horas se anunció la llegada a la alfombra roja del anfitrión, quien muy bien acompañado y bastante feliz saludó a los medios y al público. “El Yaki” expresó sentirse muy agradecido con todos los amigos que lo acompañaban en esa noche, que más allá de una celebración de cumpleaños, era una noche para socializar.

El cantante Carlos Cuevas, feliz de asistir al evento.

El concierto

Como era de esperarse, fue el mismo “Yaki” quien abrió el concierto acompañado de su banda y la interpretación de los temas El sinaloense, El corrido de Mazatlán y Mi gusto es, e inmediatamente prendió al público, que además lo recibió entre gritos y ovaciones. “El Yaki” también les compartió a todos sentirse muy contento de celebrar un año más de vida. Agradeció también a quienes hicieron posible el evento y particularmente mostró su gratitud al público, que a lo largo de los años ha formado parte de su historia musical. Otro de los temas que no pudo faltar en el repertorio del cantante fue Te presumo. Este fue el que más corearon los asistentes. Con los más de 20 amigos y colegas que lo acompañaron en el escenario, “El Yaki” disfrutó intensamente cada instante, pero sobre todo no dejó de gozar la fiesta, brindar y agradecerles por los momentos únicos que ha vivido a su lado.Las horas transcurrieron con más música y ambiente, pero definitivamente los ánimos entre la multitud subieron de tono cuando “El Yaki” dio la bienvenida en el escenario al Grupo Firme, los más esperados de la noche.Desde la primera hasta la última canción que interpretó el grupo, que actualmente es el más importante en el regional mexicano, el público no dejó de cantar e incluso hubo hasta quienes le gritaron algunos piropos a su líder, Eduin Caz. Otras de las sorpresas de la noche fue la aparición en el escenario de Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, quien acompañado de Grupo Firme y el festejado cerró con broche de oro el evento.

Poncho de Nigris, lució muy galán a su llegada al evento.

Pancho Barraza.

Chuy Lizárraga.

La Gomita recibió a los invitados en la alfombra roja.