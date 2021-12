El Yaki ex vocalista de La Banda El Recodo revela el sueldo que tenía y sus fans se quedan patinando

Luis Alfonso Partida mejor conocido como El Yaki reveló en un programa de radio cuenta era su sueldo como vocalista en Banda El Recodo y causó tremendo asombro, pues desglosó detalle a detalle cuanto le quedaba por un enorme concierto el cual daba junto a la agrupación, causando revuelo total en redes sociales.

Tenía un sueldo en aquel entonces normal o sea me refiero un sueldo normal a nivel ejecutivo unos 60 mil pesos al mes si así lo quieres ver yo ganaba 5 mil por chamba en con La Banda El Recodo estamos hablando que trabajar el fin de semana eran 15 mil pesos estamos hablando que eran 60 mil pesos al mes, menos los gastos que yo me tenía que pagar mi vuelo si tenía que volar, yo me pagaba mis comidas, dice El Yaki.

Como era de esperarse las redes de inmediato reaccionaron a las declaraciones de El Yaki y quedaron con el ojo cuadrado mientras que otros le hicieron saber con el podcats que hizo que le fue muy bien y es que conocieron más acerca de su personalidad, ya que muchos coincidieron en que era un poco arrogante, pero demostró todo lo contrario.

"El jaky antes me caía mal pero la neta yo ni lo seguía lo comencé a seguir y es a toda madre la neta parte que canta muy bien y es de los pocos solistas que me gusta . Super chingon la entrevista de las mejores que haz tenido barajas", "Todo un personaje ese yaki a todo dar y compa Barajas a todo dar usted el capítulo entre los 10 mejores del año de su canal y mucho más éxito en su carrera viejo y bendiciones", escriben las redes.

Por si fuera poco El Yaki contó asuntos más personales de su vida como que ha tenido más de tres novias a la vez y es que al artista siempre se le ha visto como un hombre muy enamorado.

Carrera como solista

Como muchos ya lo saben ahora El Yaki le está apostando con todo a la carrera como solista y ha tenido la oportunidad de hacer colaboraciones con otros artistas uno de ellos ha sido Grupo Firme con quien se lleva de maravilla.