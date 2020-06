El Yaqui confiesa que a su vida y carrera musical las mueven sus "corazonadas"

México. Luis Alfonso Partida, "El Yaqui", exvocalista de banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, es un cantante que trabaja para llegarle al gusto de la gente cada día más, quiere dejar un legado en ella con su música y se siente privilegiado porque en la vida hace lo que le gusta, que es cantar.

"El Yaqui", en entrevista con EL DEBATE de Mazatlán, confiesa que se siente también afortunado porque en cada paso que da en su carrera cuenta con el apoyo de un gran equipo de trabajo, sin embargo, él siempre tomas las decisiones empujado por sus "corazonadas", algo en lo que cree mucho y no le fallan hasta ahora.

Siempre estoy grabando lo que siento que a la gente le puede gustar, esas canciones como 'Cada vez te extraño más...', son mis favoritas, pero siempre pienso en la gente, además, me guío por mis corazonadas.¡ Esas no me fallan!."