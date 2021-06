El abogado de Héctor Parra refiere que autoridades inculpan al actor y lo quieren ver preso

México. Al actor mexicano Héctor Parra, quien es señalado de presunto abuso sexual en contra de su propia hija, muchos lo quieren ver preso, incluyendo las autoridades, revela José Luis Guerrero Mendoza, el abogado de él.

Guerrero Mendoza explica que apelarán la decisión del juez de la Fiscalía General de Justicia de vincular a proceso al actor, exesposo de Ginny Hoffman, acusado de abuso sexual cometido en contra de su hija Alexa Parra.

El litigante dice también que había un interés de muchas personas por encarcelar a Héctor, y eso es verdaderamente preocupante, lo cual lamenta mucho y más en estos momentos donde México vive altos índices de violencia de género.

Ginny Hoffman y su hija Alexa. Foto de Instagram

Ginny Hoffan, por su parte, ha salido a dar la cara y a responder cuestionamientos al respecto y en una de sus recientes declaraciones para el programa Hoy, dijo que la gente no le cree a su hija Alexa, y señala que hubo algún tipo de amenaza contra la joven de 18 años para que no hablara del tema.

Es lo más difícil que he pasado en mi vida, es algo que no se le desea a nadie jamás, es el dolor más grande que puede pasar una madre, el sacar fuerza y ver a tu hija tan fuerte y recibir el no creer en ella."