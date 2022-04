El actor Andrés García preocupa a sus fans; fue hospitalizado y recibió dos unidades de sangre

Este fin de semana se dio a conocer la hospitalización del actor Andrés García, de 80 años de edad y originario de Santo Domingo, República Dominicana, en el puerto de Acapulco, estado de Guerrero, México. En sus redes sociales, fueron compartidas unas imágenes del histrión de cine, teatro y televisión, desde una cama del Hospital Santa Lucía, acompañado de su esposa Margarita Portillo.

En estas fotografías, se ve al actor con un semblante cansando y recibiendo una transfusión de sangre. Las imágenes preocuparon a sus fans, quienes se unieron en oración para pedir por su salud. "Animo mi querido Andrés", "Dios guarde a mi ídolo", "pronta recuperación", "mis oraciones están contigo", "que Dios le dé la salud que necesita y lo proteja", y varios mensajes más.

"Dos unidades de sangre recibidas en el Hospital Santa Lucía, para estar al 100. Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. Alarcón por su ayuda y atenciones, también agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño", manifestó Andrés García en su publicación.

El protagonista de películas como "Pedro Navaja", tiene un problema en la médula espinal que le destruye los glóbulos rojos. En enero pasado, informó en una entrevista para el show "Al rojo vivo" de Telemundo, que necesita una transfusión de sangre, lo cual se estaba complicando, debido a su tipo de sangre O negativo.

Margarita Portillo permanece al lado de Andrés García.

Asimismo, comentó que su salud se ha complicado por otros padecimientos: "me despiertan a la noche unos dolores terribles, tengo osteoartritis también, a lo mejor eso tiene algo que ver".

Unos años atrás, el papá del también actor Leonardo García, fue sometido a una cirugía en la columna vertebral, donde le rellenaron cuatro vértebras y el sacro. El no haber seguido con su tratamiento a tiempo, luego de la operación, le provocó el problema en su médula espinal.

En una entrevista para el programa "Hoy", mencionó que desde entonces ha tenido complicaciones en su salud: "tengo el problema de la operación, me operaron hace cinco, seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio".