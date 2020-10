El actor Armando Torrea celebra su boda en Mexicali y se contagian de Covid-19 cien invitados

México. El actor Armando Torrea se casó en Mexicali con Laura Pérez , pero desafortunadamente las cosas no terminaron bien, ya que se habrían contagiado de Covid-19 cien personas porque no respetaron medidas sanitarias, señala Alonso Pérez, el secretario de Salud de esa ciudad.

La información se da en distintos portales de noticias y en ella se agrega que la boda entre Armando Torrea y Laura, quien es hija de un empresario de la construcción, ocurrió el pasado 3 de octubre sin que las personas hicieran caso de las medidas sanitarias y por eso ocurrió el contagio entre cien de los trescientos invitados.

La unión matrimonial fue en el 3 de octubre pasado en la residencial de San Pedro, la llamada zona dorada de la capital del estado, a la que asistieron al menos 300 personas.

En la boda no hubo ningún tipo de medida preventiva aplicada y se contagiaron alrededor de 100 asistentes, y por tal motivo la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios ya realiza una investigación al respecto.

Hubo una gran afluencia, no hubo protocolos, no hubo filtros, no hubo nada. Ni pidieron autorización”, menciona Alonso Pérez Rico, el secretario de Salud en Baja California.