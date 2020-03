El actor Chuck Norris cumple 80 años y tiene lluvia de memes

Chuck Norris, ícono del cine mundial y quien ha actuado en decenas de películas, entre ellas The Finisher, Karate Do, The Cutter y The Contender, celebra este 10 de marzo sus 80 años de vida.

Carlos Ray Norris es su nombre verdadero y según información en su biografía, nació en Oklahoma, Estados Unidos; aparte de actor es campeón mundial de karate y gracias a las películas de acción que ha filmado es reconocido en todo el mundo.