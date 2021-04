El actor Eduardo Yáñez reaccionó a los rumores de haber sido diagnosticado con cáncer de riñón

El protagonista de telenovelas Eduardo Yáñez compartió en su cuenta de Instagram un video para manifestar estar muy bien de salud y a su vez, desmentir haber sido diagnosticado con cáncer de riñón, tal y como publicó la revista TVNotas en su reciente edición semanal. El actor mexicano publicó dicho video ante la preocupación de sus fans.

Una vez más con las barbaridades de esta revista cochina que siempre se dedica a generar este tipo de noticias negativas sobre nosotros, ¿no?

Un supuesto amigo cercano de Eduardo Yáñez, contó a la revista de espectáculos que anteriormente el actor de 60 años de edad se sometió a una operación para retirarle unas piedras en el riñón. Durante el procedimiento los médicos habrían encontrado unas anomalías y tras unos estudios, descubrieron que se trataba de cáncer.

El actor nacido en la Ciudad de México manifestó en el video que publicó la mañana de este martes: "yo me encuentro muy bien, eso del riñón ya es historia del pasado, una vez más, salí bien de la operación". Asimismo agradeció a los doctores que lo atendieron y a todos sus seguidores que se han preocupado por su salud.

Según este "amigo" que habló con TVNotas, Eduardo Yáñez entró en una fuerte depresión al saber que tenía cáncer de riñón, pues no quería morir tan joven y con tantos proyectos de vida por cumplir: "el estrés lo tiene mal, los enojos, la tristeza, no es para menos con el último año que ha tenido, mi amigo no ha visto la suya".

Al final de su video Eduardo Yáñez resaltó que hizo esta publicación "para aclarar que estoy bien de salud y que esa revista está mintiendo como siempre".

