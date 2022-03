El actor Ezra Miller fue arrestado en Hawái por alteración al orden público y presunto acoso

Leer más: Will Smith podría perder su estatuilla del Oscar al golpear a Chris Brock

Cabe recordar que esta no es la primera que el actor se ve involucrado en un escándalo de este tipo, ya que a principios del mes de abril de 2020 también se filtró un video en el que presuntamente ahorcaba a una mujer, situación sobre la cual no se pronunció.

Ezra Miller tuvo que pagar una fianza de 500 dólares para poder salir en libertad . Diferentes medios de comunicación intentaron comunicarse con las autoridades del lugar y el representante del actor, así como su casa productora , pero no hubo respuesta por ninguna de las partes.

Al ver el desorden que Ezra hacía en el lugar, el dueño del bar decidió pedirle que se calmara, aunque al hacerlo no tuvo éxito, pese a las repetidas ocasiones. El disturbio se llevó a cabo alrededor de las 23:30 horas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.