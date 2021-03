El actor Fernando Carrillo comparte la feliz noticia del nacimiento de su hijo Milo

Fernando Carrillo dio a conocer a todos sus seguidores el nacimiento de su hijo Milo, fruto de su relación amorosa con María Gabriela Rodríguez. En su feed de Instagram compartió un video del momento cuando el personal médico que estuvo a cargo del parto de su esposa, está pesando a su bebé. El segundo hijo del actor de telenovelas venezolano pesó tres kilos con 265 gramos.

"Gracias Dios, Padre amado por el milagro y regalo de Milo, que llegó hoy miércoles 10 de marzo de 2021 a las 10:53 am en Tulum, México", comentó Fernando Carrillo en la descripción de su post. Asimismo manifestó que su hijo nació sano, hermoso y guapísimo.

Su madre es mi nueva heroína de todo el mundo mundial. Parto respetado y natural como ella quería, con nuestra amada Sabrina y María, por siempre estarán en nuestras vidas dúo dinámico. Gracias por sus buenos deseos de amor, ¿y vieron que lo mejor está por venir?

En otro video que compartió desde su hogar en Tulum, estado de Quintana Roo, México, Fernando Carrillo resaltó estar agradecido con Dios, con la vida "por concederme las cosas que le pido, si uno se porta bien y hace las cosas bien, Dios te sigue llevando por el camino correcto". También agradeció a todos sus fans en México por todas las muestras de cariño y apoyo en cada momento de su vida. "Nació un Carrillo mexicano 100 por ciento, estoy muy orgulloso y lo saben, los llevo en mi corazón y muy orgulloso de María Gabriela mi esposa, un heroína de verdad, que friega tienen las mujeres dando a luz, se lo aventó sin anestesia".

Muchos de sus amigos y fans lo han felicitado a través de redes sociales. El productor de televisión Memo del Bosque, esposo de la actriz Vica Andrade, le escribió en el post que publicó en Instagram: "amigo querido felicidades para los dos, disfruten mucho esta bendición que llega a su hogar, Diosito los cuida hoy y siempre ❤️". Malillany Marín, Saúl Lisazo, Laura Zapata y Karenka, son otros de los famosos que expresaron sus felicitaciones a Fernando Carrillo y María Gabriela Rodríguez.

Cabe mencionar que el actor de telenovelas tiene otro hijo de nombre Ángel Gabriel de 12 años de edad, fruto de la relación que tuvo con la venezolana Margiolis Ramos. El nacimiento de su hijo Milo ocurre un día después de que la revista TVNotas publicara una entrevista con Margiolis, quien aseguró que su ex sigue sin pagar la manutención del hijo que tuvieron en común.

En 2017 un juez determinó que Fernando Carrillo debería pagarle como manutención a Margiolis Ramos, la cantidad de mil 109 dólares (más de 22 mil pesos mexicanos). Hace unos días el actor publicó un video de su hijo, asegurando que su ex no le permite verlo. "Mi hermoso hijo allí estabas como tú querías, con el cabello como querías, sin amoniaco y hecho con todo el amor y cuidado. Estabas feliz y querías estar como papá, te sentías seguro y con ganas de volver al colegio, sintiéndote seguro y ganador. Me habías dicho te sentías feo y te demostré que estabas equivocado. Pronto volveremos a estar juntos príncipe amado; nunca olvides que papá te ama y que lo mejor está por venir".

También escribió: "tu mami te deja verme sólo a cambio de dinero", sin embargo, esta oración la eliminó posteriormente de su post.