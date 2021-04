El actor Fernando Carrillo sufre accidente, pero muchos no le creen: "pude haber perdido la vida"

Fernando Carrillo tuvo un accidente mientras conducía un vehículo tipo razer durante su estancia en Costa Rica. Al parecer el actor venezolano de televisión y también cantante, perdió el control del volante y terminó con el vehículo volcado. Afortunadamente el cinturón de seguridad lo protegió, sin embargo, muchas personas han señalado que esto fue puro show del actor.

En su cuenta de Instagram el actor de telenovelas compartió unas imágenes del accidente que tuvo, "hoy viví un milagro más, amén".

Fernando Carrillo manifestó que ese día del accidente, hizo una oración como todos los días al despertar. "Recuerda que cinco minutos de rodillas, te harán caminar firme, el día entero, ¿de acuerdo?". Afortunadamente el actor de 55 años de edad no resultó lesionado.

Me puede haber fracturado el cuello y pude haber perdido la vida, pero Dios tiene un gran plan aún para mi vida, gracias padre amado, tus milagros no dejan de sorprenderme.

Asimismo en las redes sociales del programa "Suelta la sopa" de Telemundo se publicaron otras imágenes del accidente de Fernando Carrillo, donde muchos usuarios opinaron que todo esto era falso y otros más, lo criticaron por posar para la foto en un momento como este, para llamar la atención.

"Ya voy espérame, primero me tomas mi foto para publicarla y luego me llevan al hospital", comentó una usuaria de Instagram. "Lo de actor se lo toma muy a pecho ya hasta para su vida real", "no se da cuenta que ya está anciano para estar haciendo locuras", "ni en la rosa de Guadalupe pasan estas actuaciones", son otros de los comentarios al respecto.