El actor "Huicho Domínguez" no tiene para un teléfono

Hace un par de años, el actor Carlos Bonavides prefirió la telefonía celular y por eso canceló su línea de casa. Pero hace poco perdió su teléfono móvil, por lo que ahora ya no tiene cómo contactar a la gente.

Supimos que cuando alguien le pide su número para contactarlo, el actor explica hace ya varios días que no encuentra el aparato por lo que lo da por perdido. Ahora espera, dice, a tener dinero para comprarse otro celular. Por lo pronto sólo cuenta con correo electrónico para contactarse con el mundo.

En cuestion de trabajo recordemos que a principio de año "Huicho Domínguez", denunció que junto con otros compañeros actores, recibieron un trato nada grato de parte de agentes de inmigración, cuando pretendían acudir a un evento en Estados Unidos.

Señaló que por varios años ha ido a Estados Unidos y por cuatro ocasiones ha tenido visa de trabajo, por lo que recibió una invitación, junto con otros comediantes, para acudir a un evento, aunque era para una fuente de trabajo, no iban a cobrar.

"Íbamos a un cumpleaños de un amigo, que tiene un restaurante que se llama El Cabrito, nosotros quisimos explicar, pero alguien hizo una publicidad como si nosotros fuéramos a un evento público; tratamos de explicar por todos los medios, pero en inmigración se negaron a hablar con las personas".

Dijo que no habían pasado a territorio estadounidense, por lo cual no había algún delito, como les señalaron, "nosotros explicamos, teníamos los teléfonos, las personas que nos estaban esperando allá, estaban plenamente con los papeles justificando que no íbamos a cobrar, sino que íbamos como invitados a participar como amigos".

Carlos Bonavides, agregó que la señora de inmigración le dijo que no podía jugar con su inteligencia, a lo que le señaló que no está tratando de jugar con nada, ya que en esta ocasión no iba a ir a trabajar.

Denunció que les cancelaron las visas, aunque no habían pasado hacia Estados Unidos, y pese a que les comentó que tenía la oportunidad de regresar y arreglar su situación migratoria para conseguir una visa de trabajo, pero no hubo forma de hacerlos entender.

"A mí me dijeron, quiere consultar con el Cónsul, pero si era cosa de que viniera el cónsul, era quedarme detenido tres o cuatro días ahí, y dije no".

Carlos Bonavides, resaltó:

“Nos están llamando a todos criminales, y no creo que por pasar a dar un show cómico gratuito, sea un criminal, te tratan como a criminal, como a muchas personas que las han extraditado, que simplemente están trabajando".

LOS PROBLEMAS EN LA VIDA DE CARLOS BONAVIDES

El actor Carlos Bonavides lanzará un libro en el que hablará sobre sus problemas de alcoholismo y las adicciones en general, tomando como base sus experiencias personales.

Bonavides tiene en mente la meta de crear conciencia entre la juventud mexicana, se informó en el programa de radio "Shanik en Fórmula".

De acuerdo con la emisión, el libro se llamará "Póngale alcohol en el ombligo", y en breve saldrá a la venta como parte de las novedades que la Editorial Porrúa lanzará el 2017.

Con información El Universal

