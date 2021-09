El actor Jeff Bridges contrae Covid-19 en su quimioterapia, pues padece cáncer

México. El actor Jeff Bridges, ganador de un premio Óscar y cuya actuación se ha visto en películas como Iron Man (2008), contrajo Covid-19 mientras tomaba una quimioterapia, pues padece cáncer.

En su sitio web, Bridges, conocido también en el cine por interpretar a The Dude en The Big Lebowski, de 1998, se encuentra en remisión y se siente mejor tras haber contraído Covid-19.

"Mi cáncer está en remisión, la masa de 9x12 se ha reducido al tamaño de una canica", escribe el actor de 71 años de edad en su sitio web.

Bridges hizo público en octubre de 2020 que le habían diagnosticado linfoma, un tipo de cáncer de la sangre y mencionó que su pronóstico era "bueno" y que estaba iniciando tratamiento.

"Covid me pateó el trasero bastante bien, pero estoy doblemente vacunado y me siento mucho mejor", menciona, y reconoce que se contagió mientras recibía tratamientos de quimioterapia.

Foto de Instagram

A causa del contagio, el famoso actor estuvo hospitalizado durante cinco semanas, pero también su esposa fue víctima de la enfermedad y ella soloamente permaneció cinco días.

"Mi baile con Covid hace que mi cáncer parezca pan comido", expresa, y también manifiesta que tuvo momentos de "tremendo dolor", incluso lo hacían gritar toda la noche.

"Este roce con la mortalidad me ha traído un regalo real: la vida es breve y hermosa. El amor está a nuestro alrededor y disponible en todo momento", expresa también.

Según información en su biografía, Jeff Bridges ha destacado en el mundo del espectáculo internacional como actor, músico, productor, fotógrafo, dibujante, narrador y viticultor, además es ganador del Globo de Oro, del Premio del Sindicato de Actores y del Premio Cecil B.

Leer más: Shakira se muestra como chef y sorprende a sus hijos en la cocina

Las actuaciones más recientes de Jeff en la pantalla grande han sido en las películas Bad Times at the El Royale y en Spider-Man: Far From Home, durante 2018 y 2019 respectivamente.