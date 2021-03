El actor José Ron comparte lo que logra al hacerse un facial con sangre

México. El actor José Ron, originario de Guadalajara, Jalisco, México, y quien ha protagonizado en Televisa telenovelas como Simplemente María y Muchacha italiana viene a casarse, impacta en Instagram al compartir un video en el que muestra cómo es el tratamiento facial de sangre que se pone y para qué le sirve.

A José Ron le gusta cuidar su salud, su apariencia, es por eso que recurre a tratamientos que le ayuden a verse y sentirse bien siempre, y uno de ellos es el que muestra en su red social y en el que aparece en un centro dermatologico y especialistas le ponen un plasma con sangre, le inyectan algunos geles y le pasan por el rostro unos rodillos que dejan su piel sangrando.

Esto que ven rojo es parte de mi sangre en la cara que se forma junto con células madre y bueno no se siente nada. Te ponen como una anestesia, un gel, para que no te duela nada y no se siente nada”, relata Ron a sus fans por medio de Instagram.

De acuerdo a información en Internet, la técnica que Ron emplea para dicho facial se llama “Nanopore” y consiste en hacer micropunciones abrir canales en la piel; es un método al que también se le conoce como “microneedling” y permite a los expertos aplicar de manera más profunda algunos tratamientos de colágeno o elastina para rejuvenecer el rosto.

El portal de la clínica Gaztambide explica que gracias a la microperforación, mediante unas microagujas que oscilan entre 0,25mm y 1,5mm, en función de la profundidad de la piel a la que trabajemos, se logra aumentar la permeabilidad y facilitar la penetración y absorción de activos tales como Ácido Hialurónico, Zinc, Aminoácidos, Cobre y Vitamina C.

Pero hay un riesgo que se corre. Si dicho tratamiento lo aplica una persona que carece de conocimiento y no es profesional, el paciente correría el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el sistema inmune e incluso condiciones relacionadas con el VIH, al igual que efectos mínimos como manchas, hematomas y reacciones inflamatorias.

José Ron es uno de los actores mexicanos que ha logrado llegar al corazón del público, en especial de las mujeres, quienes han seguido su trabajo en varias telenovelas en que ha participado. Inició su carrera actoral en el año 2004 al participar en la telenovela Mujer de madera, producción de Emilio Larrosa y donde compartió actuación con la fallecida actriz Edith González y Gabriel Soto, luego se vio en otras como Rebelde, Código postal y Muchachitas como tú.

En el 2008, obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Juro que te amo, en la que compartió roles con Ana Brenda Contreras y Patricia Navidad, a las que le siguieron otras como Los exitosos Pérez, Cuando me enamoro y La que no podía amar.

Ron causó plémica recientemente en sus redes sociales al asegurar en Twitter que vio un ovni y compartió una grabación en la que con sus propias palabras describe cómo fue el momento en que vio al Objeto Volador No Identificado y también menciona las características del mismo. "¡No mam...es real...!", escribió, y además agregó que él es el primero en aceptar que nadie le creería, pero no tiene por qué decir mentiras.

Sí, ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!!!! Ví cómo se movía y cómo desaparecía", expresó Ron muy asombrado en el mismo video que coloca en su cuenta personal de Instagram.