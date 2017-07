El actor Juan Ferrara, ¿ya piensa en "meterse tijera"?

A sus 73 años el actor Juan Ferrara, quien en la década de los ochenta fue uno de los galanes más cotizados, reveló que no ha recurrido a métodos de estética para reafirmar su rostro.

Juan Ferrara, actor mexicano. Foto: Twitter

"Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, la vida está llena de facetas y de posibilidades. Yo no critico a nadie ni lo voy a hacer, me gusta cuidarme", dijo.



En entrevista con Grupo Fórmula, el histrión comentó que cuando se mira al espejo no pone énfasis en la manera en que luce su aspecto. "Con que guste a los demás (cómo se ve), es suficiente", respondió tras evitar los cuestionamientos de si sigue teniendo pegue con las mujeres. "No sé, habría que averiguarlo".

Juan Ferrara y Érika Buenfil. Foto: Twitter



Luego de darse a conocer que el nuevo Teatro Royal Pedregal está dedicado a la memoria de su madre, la actriz Ofelia Guilmáin, indicó que le encantó la idea.





"Hace poco Jorge Ortiz de Pinedo me mandó una fotografía en la que está al lado de uno de sus nietos y sentado junto a la foto de mi mamá, se ven muy hermosos, fue muy bonito".

Angélica María y Juan Ferrara trabajaron juntos en "El hogar que yo robé". Foto: Twitter



Al preguntarle si le gustaría que se hiciera una serie inspirada en la vida de su madre, respondió que no está de acuerdo.





"No me parece que se hagan series de personas que están recientemente fallecidas, creo que hay muchísimos personajes de la vida mexicana que podrían abordarse".

Juan Ferrara es originario de Guadalajara, Jalisco. Foto: Twitter

Juan Ferrara no tiene proyectos en televisión, pero continúa como parte del elenco de la obra "Made in México", que ya suma su quinto año en cartelera.