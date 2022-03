¿El actor Lalo España fue desairado por Eugenio Derbez para su proyecto sobre "El chavo del 8"?

En días pasados, el comediante mexicano Eugenio Derbez anunció un nuevo proyecto en redes sociales, "sembrando" la incertidumbre sobre si estaba produciendo una bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, el llamado "genio del humorismo" y recordado por su entrañable personaje de "El chavo del 8".

Ante esto, surgió el rumor de que el actor Lalo España se habría molestado con Eugenio Derbez, por no haberlo tomado en cuenta para este proyecto, ya que él, desde hace un tiempo, ha estado haciendo castings para protagonizar la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, la cual estará bajo la producción de su hijo Roberto Gómez Fernández, heredero universal del fallecido comediante y Presidente de Grupo Chespirito.

El rumor antes mencionado, surgió ante la confusión que provocó Eugenio Derbez, ya que su proyecto, en el cual usa la imagen de "El chavo del 8", no era para anunciar la bioserie, sino que se trataba de un comercial para una plataforma de streaming.

En un encuentro con varios medios de comunicación en un evento en la Ciudad de México, Lalo España, quien forma parte del elenco de la exitosa serie "Vecinos", reaccionó a dichos rumores. "Si se es inteligente, se analiza que si mi querido Eugenio Derbez, a siete días de lanzar su campaña, pone algo de 'El chavo del 8', dices, una bioserie no la va a preparar en 10 días, 15 días, por favor".

Asimismo, externó que no es un hecho que él protagonice la bioserie sobre "Chespirito" que producirá Roberto Gómez Fernández. "Si me quedo yo, que chido, pero no sé dé donde fregados, sacaron 'que está ardido' (con Eugenio Derbez), que me enseñen una publicación (donde supuestamente lo dijo)".

Eduardo España, de 50 años de edad y originario de Guadalajara, estado de Jalisco, México, compartió que continúa en audiciones para poder dar vida al esposo de la actriz Florinda Meza.

"Como es alguien famoso a nivel internacional, la gente diga: 'que buen imitador eres', no, no es un trabajo nomás de ser un imitador, es tocar las fibras, entender todos los matices que tiene un personaje".

Leer más: ¿De qué murió la hija de Luz María, "la empresaria multimillonaria"? "Me duró siete días la alegría"

El actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión Roberto Gómez Bolaños, murió a los 85 años de edad, el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo, a causa de unos problemas respiratorios.