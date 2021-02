El actor Marcus Ornellas explica por qué deja que su hijo se ponga vestidos para jugar

México. Los actores y esposos Ariadne Díaz y Marcus Ornellas presumen en Instagram lo grande e inteligente que es su hijo Diego, quien tiene cuatro años de edad, además él explica por qué permite que el pequeño se ponga vestidos de su mamá para jugar. Desde que Diego llegó al mundo la pareja no ha dejado de mostrar en redes sociales su crecimiento, además es muy parecido físicamente a ella.

Ariadne Díaz, originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, México, y protagonista de telenovelas como La malquerida y Marcus Ornellas, originario de Brasil, están juntos como pareja desde hace varios años y han podido consolidarse como actores y también como familia.

Y los actores tienen un hijo en común, el cual nació el 11 de mayo de 2016 en Ciudad de México y en sus respectivas redes sociales no han dejado de compartir momentos especiales al lado de su nene, como su nacimiento, primeros meses de vida, fechas de cumpleaños y paseos que hacen por distintos juntos como toda una gran familia.

Y en Instagram la familia Ornellas Díaz constantemente publica videos e imágenes de sus vidas y cómo el pequeño Diego las llena de felicidad a cada instante. El niño actualmente luce con el pelo largo, cosa que les han criticado en las redes, y también el que hace unos días apareció en un show de imitaciones y salió vestido con tacones y faldas de su famosa mamá.

Y sobre esto último, en entrevista con un programa de espectáculos Marcus dijo que no le molesta que su hijo tenga esa clase de juegos; los ve sanos y son los adultos quienes crean pensamientos negativos en su mente, recalcó.

Yo jugaba con muñecas de niño, y más con niñas que con niños. Yo creo que el problema y la maldad está en los adultos, en interpretar ese tipo de actitudes, porque en su cabeza él se está poniendo la ropa de mamá y está bien, también se pone los mios y no hay ningún problema”, comentó.

Además Marcuos citó también que ni él, ni su esposa jamás prohibirán que juege con lo que quiera, porque no hay nada malo, y respecto a por qué permiten que el niño tenga el pelo largo, responde que así les gusta verlo y lamenta que muchas personas tengan una mente tan limitada.

Marcus y Ariadne comenzaron su historia de amor a mediados de 2015, aunque antes de esa fecha ya se rumoraba que "andaban", pero no quisieron hacerlo formal sino hasta la fecha antes indicada, y desde entonces no se separan. Aunque en un principio mencionaron que se casarían, su boda no se ha podido realizar por distintos motivos, entre ellos que han tenido mucho trabajo.

Marcus comenzó su carrera como modelo a los 17 años de edad en Río de Janeiro, Brasil, donde radicaba, y en 2005 llegó a México para emprender su carrera como actor y durante 2009 participó en el reality show de Me quiero enamorar donde solteros estaban en búsqueda de una relación, luego, en 2011 debutó como actor en la telenovela Dos hogares, producido por Emilio Larrosa.

Y recientemente Marcus ha participado en la serie Falsa Identidad, al lado de Camila Sodi y Luis Ernesto Franco, un proyecto de Telemundo que tuvo bastante éxito e incluso tuvo una segunda temporada, pero en ella él ya no intervino, además la próxima semana comienza a grabar Si nos dejan, nueva versión de Mirada de Mujer, donde actuará con actores como Alexis Ayala y Mayrín Villanueva.

Ariadne, por su parte, estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y según Wikipedia, tuvo su debut en la telenovela Muchachitas como tú, donde interpretó a Leticia Hernández, después se dejó ver en otras historias como Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre y Llena de amor. Sus más recientes actuaciones se han dado en las telenovelas La doble vida de Estela Carrillo y Tenías que ser tú, entre 2017 y 2018.

