El actor Michel Brown y miles de personas más, valoran la libertad luego de estar "Atrapados"

¿Quién no se ha sentido atrapado en más de una ocasión y en diversas circunstancias? Hace más de medio año que toda la humanidad estuvo atrapada entre cuatro paredes debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, hay muchas maneras de quedar atrapados, donde se valora realmente la libertad, además de enfrentarnos a nuestros miedos y demonios internos.

El servicio de streaming de audio Deezer lanzó la audioserie "Atrapados", una serie que se escucha, no hace falta que la veas; solo necesitas unos audífonos y cerrar tus ojos para concentrarte en las voces de los protagonistas y los efectos de sonido para meterte de lleno en las intrigantes tramas. Sus narraciones dibujarán en tu mente emocionantes escenarios y situaciones de los que los protagonistas intentarán escapar.

El confinamiento está en la esencia de la humanidad. Sin él, la libertad no tendría sentido para nosotros; esta serie de Deezer te trae historias inmersivas donde el atrapado serás tú. "Atrapados" consta de tres historias: un grupo de mineros tratando de sobrevivir en condiciones extremas, un triángulo amoroso en un mundo postapocalíptico y dos contrabandistas atrapados supuestamente solos en mitad del océano.

"Esta es una audioserie exclusiva de Deezer, en donde tenemos tres historias diferentes que hablan sobre el confinamiento, sobre estar atrapados, las personas empezamos a cambiar si quedamos atrapadas y las reglas del juego cambian”, comentó a Debate el productor colombiano Daniel Uribe.

Las tres historias, "Mineros medias rosas", "Tóxicos de amores" y "22,000 kilos de viaje submarino", cuentan con cuatro capítulos y están protagonizadas por Roberto Duarte, Iván López, Arturo Barba, Iñaki Godoy, Mike Soto, Emiliano Becerril, Sofía Garza y Margarita Muñoz, entre otros.

En la primera trama seis rudos mineros quedan atrapados e incomunicados en el interior de un socavón; ante la angustia de no ser rescatados y con la imposibilidad de manifestar su fragilidad, estos machos encuentran un nuevo significado de libertad. Esta historia es protagonizada por el actor argentino Michel Brown. Al respecto comentó durante la charla con Debate: "voy a utilizar una palabra que siempre evité, pero creo que ahora cobra sentido y es salir de la zona de confort, que es una palabra que se volvió muy de moda, pero ahora por primera vez la pude sentir en mi propia piel".

Michel Brown salió de su zona de confort con "Atrapados". Foto: cortesía Deezer.

El histrión, quien interpretó a Franco Reyes en la exitosa telenovela colombiana "Pasión de gavilanes", señaló ser la primera vez que encara un proyecto como este. "Generalmente nosotros los actores dependemos de cómo fotografía el fotógrafo y la atmósfera que crea, del equipo de maquillaje, lo que hace, el equipo de vestuario, y acá (en 'Atrapados') únicamente los protagonistas son el sonido y la voz".

En la audioserie de Deezer los actores trabajan en el espacio físico como si realmente, en el primer caso, estuvieran en una mina y el que va a buscar algo, se va lejos a buscarlo y el oyente siente que se está yendo, siente sus pasos y cuando sucede algo íntimo, realmente el oyente se mete en esta intimidad de los personajes.

Michel Brown resaltó que dependieron "únicamente de nuestra voz, donde realmente hay que construir los personajes y sus emociones y la historia a partir de la voz, hay momentos donde suceden cosas en la mina donde personajes a lo mejor quedan atrapados debajo de los escombros, claramente ninguno de los actores estuvimos dentro de una mina y menos en la situación que van a escuchar, y hay que volverlo absolutamente vivencial, es raro, porque estás dentro de un estudio de grabación".

Para el talentoso y carismático actor, "Atrapados" fue un gran experimento, "creo que justamente nosotros los actores o algunos vivimos y deseamos que nos pasen cosas como estas, que nos saquen de este lugar en el que estamos cómodos y atrapados, justamente ('Atrapados') logra eso con el actor y logra eso también con la persona que lo escucha, porque por primera vez, que es lo que me pasó a mí y a mucha gente que lo escucha, son parte de la historia pero desde adentro".

Creo que los personajes protagónicos de esta nueva historia que está lanzando Deezer son los protagonistas de algo que está sucediendo alrededor de su cabeza.

Michel Brown manifestó que esta será la primera vez que las personas van a sentirse "atrapadas" pero a lo mejor tranquilas desde casa tomando un café o paseando a su perro, viajando o estando al aire libre, "donde los atrapados somos nosotros, pero los invitamos a estar atrapados por 15 minutos de una manera segura".

Los actores durante la grabación de la primera historia de "Atrapados". Foto: cortesía Deezer.

Dicho proyecto de Deezer "toca un tema que en este momento todos estamos muy susceptibles, pensamos que esto (la pandemia del Covid-19) iba a pasar en un par de meses y llevábamos un año y medio casi en este eterno confinamiento, y la historia justamente habla de personajes que están confinados pero de una forma muy particular. De verdad van a vivir una nueva experiencia, en realidad lo que está pasando en este mundo de las plataformas y que hay un nuevo formato y que hay nuevas series, pero todo gira en torno un poco a lo mismo, creo que el público está pidiendo a gritos también una nueva experiencia".

Michel Brown "atrapado" durante la filmación de una serie en España

El actor originario de Buenos Aires, Argentina, nos compartió una experiencia en la cual se sintió atrapado. Cuando comenzó el confinamiento por la pandemia en el 2020, estuvo cuatro meses atrapado en su hogar con su esposa Margarita Muñoz. Posteriormente tuvo la oportunidad de viajar a Madrid, España para grabar una serie, con todas las medidas de precaución; era la primera serie que se filmaba en aquella ciudad española tras la pandemia.

Tanto actores como el equipo de producción estuvieron usando cubrebocas hasta el último día: "nadie sabía quien era quien, todos nos imaginábamos el rostro del otro".

El último día de grabación se tomaron una foto grupal. "De repente todos nos quitamos las máscaras y nos conocimos faltando cinco minutos para dejar de vernos y nos dimos cuenta, lo importante que es esta otra parte de la mitad de la cara y nos volteábamos a ver todos tan extrañados de haber dibujado un rostro que no existía y habernos dado cuenta, que estábamos con personas a las que realmente no conocíamos".

Este momento ocurrió durante tres minutos: "quitémonos la máscara, tomemos la foto y sigamos adelante, son estas cosas bien particulares que pasan en la pandemia y donde te alejan también de algo que sucede en un set de grabación, en mi caso que tiene que ver con compartir, con estar cerca del otro, con conocerlo, de hablar de cosas que no tienen que ver con lo laboral".

Esta pandemia nos vino a poner en un lugar bien particular y alejarnos también mucho de nosotros mismos y de nuestros compañeros de trabajo.

Michel Brown protagoniza la audioserie de Deezer "Atrapados"

El productor de "Atrapados", Daniel Uribe, nos explicó que la audioserie tiene varias particularidades. Primero, fue grabada con tecnología binaural, esto quiere decir que el oyente escucha no solo el audio sin también el espacio: "si te están hablando a la derecha, sientes que te están hablando a la derecha, si arriba viene un golpe sientes el golpe de arriba, si te estás respirando en la nuca, sientes la respiración en la nuca, para escuchar el binaural tienes que tener audífonos".

La segunda particularidad es que grabar con esta tecnología exige que los actores estén en una puesta en escena, "no están como doblando una película, y la tercera cosa muy importante que el contenido habla de cómo las fronteras o los límites al final son lo que nos liberan, es paradójico, pero una persona que está en una cárcel explora la libertad de unas maneras que nosotros que estamos libres no, lo mismo un monje que está en un convento explora la libertad de unas maneras que nosotros no y aquí quisimos un poco reflexionar sobre eso, sobre cómo el confinamiento, el atrapamiento, las fronteras, de cierto modo, nos liberan".

