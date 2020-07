El actor Raymundo Capetillo está hospitalizado; también tiene COVID-19

México. El actor Raymundo Capetillo, hermano de los también actores Guillermo y Eduardo Capetillo, tiene COVID-19, lo hace público su amiga, la actriz Ella Laboriel a través de Facebook. Raymundo ha participado en decenas de telenovelas, entre ellas "El Manantial".

Raymundo Capetillo, quien también ha hecho una carrera como actor en cine y teatro mexicano, resultó contagiado del virus COVID-19. Pese a que se guardaba en casa con todas las medidas de salud, no saben cómo pudo contagiarse.

Capetillo, quien tiene toda una vida dedicado al mundo del espectáculo, y de 76 años de edad, está hospitalizado, comenta Ella, quien está al pendiente de su salud y pide a la gente oracionesn para que se recupere pronto.

Raymundo ha trabajado en decenas de telenovelas de Televisa, por citar algunas más: "Cadenas de amargura", "Rosa salvaje", "Soñadoras", y en series como "La Rosa de Guadalupe" y "Mujer, casos de la vida real".

Raymundo Sánchez y Capetillo es el nombre completo del actor, quien es originario de Ciudad de México (1943) yes considerado un Primer actor de teatro, cine, televisión y radio mexicano, además también es economista de profesión y profesor de inglés.

Según Wikipedia, a finales de los años 60 se inició como actor trabajando en la televisión, el cine y el teatro.En teatro se le ha visto participar en obras como "Sigue tu onda", "Morirás desnudo", "Mame" y "Ensalada de Nochebuena".

En entrevista que Raymundo dio al programa "Sale el Sol", a finales de 2019, dijo lo importante que es para él dedicarse a algo que le guste en la vida: actuar.

Siempre he luchado por ser un actor creativo, crear personajes; nunca quise ser un estereotipo. Tampoco he sido actor por vanidad, aunque es padre que te reconozcan en la calle, pero eso no lo he buscado nunca."