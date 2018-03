El actor Rodrigo Massa es un agente de la DEA en la serie La Piloto II

Mazatlán.-La serie La piloto, en su segunda edición, está integrada por un gran elenco, entre ellos el actor Rodrigo Massa, quien dará vida al agente de la DEA de nombre Aldo Tapia, y en entrevista con EL DEBATE comparte detalles de su papel en dicho proyecto de Univisión, pero también adelanta que estará en la siguiente telenovela del productor Pedro Damián.



Llegó el reto



Massa, actor, cantante, conductor y compositor brasileño, radicado en México ha sido partícipe del musical Mentiras, además ha tenido la oportunidad de trabajar la faceta de cantante con artistas como Bon Jovi, Jessica Simpson, Thalía y RBD.

El actor cuenta con una gran trayectoria en la actuación fue parte de la película No se aceptan devoluciones, producida por Eugenio Derbez. Hablando de novelas le ha tocado actuar en proyectos como El color de la pasión.

Sobre su trabajo en la serie La piloto, indicó que ha marcado una pauta en su carrera.

“Soy un agente que se llama Aldo Tapia, que es la mano derecha de uno de los protagonistas: Dave Mejía, es una serie que ha tenido mucho éxito, ahora habrá una segunda temporada; ser parte de este proyecto con tantas escenas de acción es algo completamente diferente para mí que vengo de novelas y teatro”, expresó el histrión.

Entrenamiento especial



Revela que, sin duda, los cambios son muchos al trabajar en novelas y ahora apostarle a las series.

“La novela es más previsible, todo es más controlado, se graba en foros, aquí no, fuimos a grabar a Monterrey, pero el clima no ayudó, ahora estamos aquí en Mazatlán, aquí sí hay sol siempre. Las locaciones son diferentes, porque se grabará en estados Unidos y en México en esta historia. Hay muchos retos sobre todo en lo físico”.

Para poder ser un personaje de la DEA, hizo un entrenamiento en la Ciudad de México, en el manejo de armas, para hacer más real el papel.

“Jamás había agarrado un arma, más que cuando era chiquito, y de juguete. La corporalidad es muy importante trabajarla para darle credibilidad. Mando un mensaje a los televidentes ‘Pendientes de la segunda temporada de La piloto por Univisión y por Televisa acá en México, se estrena en Mayo.

Trabajará con Pedro Damián



Adelanta que hay novela en puerta con Televisa.

“Voy a entrar a la novela de Pedro Damián, empezamos a finales de abril, va hacer la nueva generación de Rebelde, me va tocar un personaje que es el novio de la directora de la escuela, me tocar estar en muchos líos”.

Expresó que aún no le dan los libretos, no sabe el nombre de su personaje, está en puerta la presentación del melodrama. Es la primera vez que se habla de esto. Va haber muchas sorpresas para los que son fans de Rebelde”, concluyó.