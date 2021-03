El actor argentino Leo Deluglio tuvo su gran debut en Netflix, con la serie "¿Quién mató a Sara?"

El joven y talentoso actor argentino Leo Deluglio forma parte del elenco estelar de la serie original de Netflix "¿Quién mató a Sara?", el aclamado thriller mexicano que ha logrado convertirse en la serie número uno en muchos países (México, Italia, Alemania, Francia y varios más). Dicha serie tuvo su estreno en la plataforma de streaming el pasado miércoles 24 de marzo en 190 países, siendo la primera serie en Latinoamérica doblada a más de ocho idiomas.

Leo Deluglio manifestó en un comunicado de Líderes Latinos estar muy contento y emocionado por ser parte "de esta gran serie original de Netflix, que apenas en su estreno se ha convertido en las favoritas del público colocándose número uno en lista de Top 10 mundial".

Asimismo el actor reconoció a José Ignacio Valenzuela, creador de la serie. En la opinión de Leo la serie "¿Quién mató a Sara?" está llena de intriga, de suspenso, de acción, de romance y te tiene pegado a la pantalla; asimismo manifestó que los personajes que crea son multidimensionales, son complejos, con ambigüedades.

Se tocan muchas problemáticas que infortunadamente vivimos en nuestros países y que vienen con la historia y los personajes.

En esta historia original de "El tío Netflix", Leo Deluglio interpreta a Alex joven, el personaje protagónico condenado injustamente por la muerte de su hermana Sara, en unas aparentemente inocentes vacaciones con sus amigos. Luego de pasar 18 años en prisión, un Alex adulto (interpretado por el actor Manolo Cardona) es liberado y tiene como único objetivo encontrar al verdadero asesino.

Sobre su personaje Leo Deluglio dijo, "interpretar a Alex joven fue un trabajo actoral de mucha comunicación con Manolo Cardona. Me gustaba estar en contacto con él, me decía algún gesto que él creía que tenía el personaje, cómo hablaba, qué decía. Yo cuando tenía alguna duda le contaba, y me aportaba cosas para lograr la continuidad del pasado al presente, estuvo muy padre trabajar con Manolo, es un gran actor".

Durante el desarrollo de la serie tal parece que Sara no era la chica que todos pensaban. Manolo Cardona como adulto, lleva al límite al personaje de Alejandro y es el encargado de darle rienda a la venganza, mientras más personas se unen a su cometido.

Además de Leo Deluglio y Manolo Cardona, el elenco de "¿Quién mató a Sara?" está conformado por:

Carolina Miranda (Elisa).

Ginés García (César).

Eugenio Siller (JM).

Alejandro Nones (Rodolfo).

Ximena Lamadrid (Sara).

Luis Roberto Guzmán (Lorenzo).

Claudia Ramírez (Mariana).

Andrés Baida (Rodolfo de joven).

Polo Morín (JM joven).

Ana Lucía Domínguez (Sofía), entre otros.