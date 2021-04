El actor de K-dramas Kim Jung Hyun acusado de maltrato a Seohyun de Girls' Generation

El actor surcoreano Kim Jung Hyun, protagonista del K-drama "Mr. Queen", se encuentra envuelto en una gran controversia, luego de que su agencia de representación O & Entertainment lo acusará de actitud inapropiada y violación de su contrato actual. En medio de dicha controversia ha surgido el rumor de que supuestamente el actor maltrató a la actriz y cantante Seohyun, integrante del grupo musical Girls' Generation, cuando ambos trabajaron en el rodaje de la serie de televisión "Time".

Kim Jung Hyun, quien formó parte del elenco estelar del aclamado K-drama "Crash landing on you (Aterrizaje de emergencia en tu corazón)", no tiene intensiones de renovar su contrato con O & Entertainment y estaría en pláticas para firmar un contrato exclusivo con Culture Depot, agencia de los actores Jun Ji Hyun, Kim So Hyun y Seo Ji Hye.

De acuerdo con varios medios surcoreanos, la agencia O & Entertainment presentó una demanda de conciliación ante la Korea Entertainment Management Association, alegando que aún faltan 11 meses para terminar su contrato con Kim Jung Hyun y por lo tanto, no puede negociar con otras empresas.

Aunque en realidad el contrato entre el actor y la agencia finalizaría en mayo próximo, O & Entertainment señala que este no vence hasta dentro de 11 meses, debido a una pausa que Kim Jung Hyun tomó en el año 2018, después de su sorpresiva salida del K-drama "Time".

Supuestamente el actor no tuvo buena química con su co-protagonista Seohyun de Girls' Generation, a quien le habría hecho varios desplantes durante el tiempo que estuvieron juntos en el plató del K-drama antes mencionado.

Se dice que la integrante de Girls' Generation sufrió mucho por las groserías de compañero, por ejemplo, él se limpiaba las manos con gestos de desagrado después de tomar la mano de la actriz en la grabación de una escena o le molestaba que Seohyun se acercará a él durante los descansos. Medios surcoreanos ha señaló que los rumores de maltrato de Kim Jung Hyun hacia su co-protagonista, fueron divulgados por O & Entertainment ante la disputa legal que mantienen.

Luego de que Kim Jung Hyun dejará en el 2018 las grabaciones del K-drama "Time", se tomó un descanso durante unos 11 meses. En ese momento la agencia O & Entertainment pacificó a los productores, señalando que el actor estaba sufriendo trastornos de la alimentación y el sueño. Otra versión dice que su salida se debió a problemas que estaba teniendo con su novia.

Posteriormente Kim Jung Hyun regresó a la televisión con su personaje de "Gu Seung-jun" en la serie "Aterrizaje de emergencia en tu corazón".

Aunque el actor originario de Busan, Corea del Sur, ha solicitado a través de su representante finalizar su contrato con O & Entertainment en la fecha original (mayo próximo), la agencia tiene la intención de presentar una demanda en su contra "por actitud poco profesional y violación de su contrato exclusivo". Hasta el momento Kim Jung Hyun no ha comentado nada sobre el supuesto maltrato a Seohyun.