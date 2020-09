París. El actor francés Michael Lonsdale muere a los 89 años de edad. Michael Lonsdale era considerado un gigante del cine y el teatro en Francia que trabajó con algunos de los directores más grandes del cine a lo largo de seis décadas. Perdió la vida este lunes, dijo su agente.

Desde su papel de villano en la película de James Bond de 1979 "Moonraker" ("007: Misión espacial") hasta el de un monje francés en Argelia en la cinta de 2011 "Of Gods and Men" ("De dioses y hombres" ), Lonsdale hizo papeles secundarios brillantes bajo la dirección de realizadores que incluyeron a Orson Welles, Steven Spielberg, Francois Truffaut y Louis Malle.

Hijo de madre francesa y padre británico, el actor barbudo de voz suave era un hombre consumido por su arte. Trabajó en más de 100 películas y muchas obras de teatro. Su última aparición fue en un cortometraje del año pasado para la Ópera de París, "Degas et Moi" (Degas y yo).

Foto AFP

Lonsdale murió de vejez tranquilo en su casa en París, dijo su agente por 20 años, Olivier Loiseau, a The Associated Press.

En cierto modo se esperaba", dijo Loiseau, de la agencia Aartis, quien recientemente habló con Lonsdale por teléfono. "Su espíritu estaba vivo pero su cuerpo estaba cansado".

Lonsdale fue un hombre religioso e interpretó varios papeles que reflejaban su fe cristiana. Fue el hermano Luc en el drama de la vida real "Of Gods and Men", destinado a morir con otros monjes a manos de extremistas islámicos, e hizo de cura en la película de Welles de 1962 "The Trial" ("El proceso" ).

Según el diario francés Le Parisien, en una entrevista de 2016 el actor dijo que morir no le producía ansiedad. "Me doy una razón: es parte de la vida".

Culminó su larga trayectoria cinematográfica, en 2012, con Gebo y la sombra de Manoel de Oliveira, una película en la que compartió protagonismo con Jeanne Moreau y Claudia Cardinale.

Lonsdale nunca se casó ni tuvo hijos. No se informaron de inmediato los planes funerales.

