El actor que lloró al recibir varios trajes de parte de Carmen Salinas para una obra de teatro

Una vez más las anécdotas sobre Carmen Salinas de 82 años de edad vuelven a darse a conocer en el mundo del espectáculo y es que Ariel Miramontes a quien le agradece a la primera actriz por darle una oportunidad en el mundo del espectáculo confesó que el también actor Benito Castro recibió una sorpresa por parte de ella.

Resulta que Benito Castro tenía un proyecto con Carmen Salinas en una obra de teatro, pero antes de salir de escena la también productora le dijo que no le gustó su traje, es por eso que no solo le regaló un traje, sino cinco de estos por lo que le contó entre lágrimas a Ariel Miramontes lo detallista que fue la artista con él.

Me contó llorando Benito Castro que estaban en un proyecto y que le dijo 'no me gusta ese traje que traes puesto y le regaló quien sabe cuantos trajes a Benito y Benito me lo contó llorando estaba feliz porque salió a cantar vestido a todo lo que da'", dijo Ariel Miramontes sobre el anécdota entre los dos famosos.

Para quienes no lo saben Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral hace una semana y se encuentra en coma en estos momentos por lo que la familia de la artista ha estado muy al pendiente de ella, pues aunque varios neurólogos consideraron que ya no va a despertar su familia tiene fe en que sí lo haga.

Esperan un milagro

Aunque la familia de Carmen Salinas han tenido un pronóstico desalentador sobre la salud de la actriz varios colegas del espectáculo y amigos no solo han orado por ella, sino que han realizado misas para que despierte del coma, por si fuera poco la familia también ha estado muy unida a los medios para dar detalles sobre su estado de salud.

Cabe mencionar que la primera actriz es considerada una mujer fuerte en todos los aspectos y es que a lo largo de su vida ha recibido golpes emocionales muy fuertes, pero siempre ha salido adelante con la ayuda de su familia, por si fuera poco siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy trabajadora.