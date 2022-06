El actor tiene que ser descarado y tomar riesgos todo el tiempo: Luis Gatica

Durante un par de semanas, el actor Luis Gatica estuvo en Mazatlán para las grabaciones de la película “Clay”, en este puerto, y en la cual participa con el personaje de un pulmonero. Amablemente concedió una entrevista para EL DEBATE y platicó más detalles de este proyecto, así como de lo que está haciendo en teatro y también de las ganas que tiene de regresar a las telenovelas.

“Clay”, la película

El actor, que por primera vez visita el puerto expresó sentirse contento de conocer esta ciudad tan bonita y donde se come rico.

“Nunca había venido a Mazatlán, solo conocía el muelle porque vine a tomar el ferri para cruzar a La Paz. Estos días que estuve en Mazatlán nos quedamos en un hotel del centro histórico y todo está muy cerca, hay varios restaurantes y además las opciones que tienen de comida, todas son muy ricas. Pero te cuento, ‘Clay’ es un proyecto del señor Rubén Islas, con quien ya había trabajado en enero, hicimos una película en Baja California. Rubén es de esas personas con las que hice clic, que pareciera que lo conociera de toda la vida, coincido en muchas cosas y nuestros gustos se parecen mucho, sobre todo nuestros gustos laborales, así es que para un actor tener una comunicación con el productor es importante, porque en la medida que tengas esa buena comunicación, vas a darle lo que él necesita para la película.”



Sobre el personaje que interpreta, Luis Gatica dijo que es un pulmonero.

“Cuando me dijeron que iba a manejar una pulmonía, dije, ¿qué es eso? Pero las conocí y son divertidas. Además, porque vas al aire libre y viendo todo. En este proyecto trabajo una vez más con Karime Lozano, con quien me da mucho gusto compartir el set. Mi personaje es un personaje muy cuadrado y por momentos se podría decir que hasta machista, pero no lo es. Al ser un viudo, trata de hacer lo mejor para sus hijas. Obviamente, tiene miedo equivocarse porque tiene toda la responsabilidad sobre ellas y eso no esta tan fácil. De repente tiene una crisis de ser violento, pero no lo es, está defendiendo lo que el más ama, sus hijas y su familia.”



El cariño y respecto del público es lo que ha marcado su trayectoria

Con 39 años de años de trayectoria actoral, Luis Gatica ha tenido la fortuna de participar en importantes proyectos. Además, todos estos años han sido para él maravillosos.

“Considero que mantenerse ha sido lo más difícil, pero mantenerse en el gusto del público. Estos 39 años han sido maravillosos, es como estar arriba de una montaña rusa, donde de repente estás arriba, de repente bajas y vuelves a subir inmediatamente. Cuando eres joven terminas un proyecto y no entiendes que hay que tomar pausa, lo que quieres es seguir porque piensas que la gente te va olvidar y no es así, todo lleva un tiempo y un ritmo. Tambien es bueno experimentar, porque en la medida que vas a cometer errores como todo mundo, de esos errores vas a aprender y saber qué sí y qué no hacer. Creo también que hay que perderle miedo al ridículo. El actor tiene que ser descarado y tomar riesgos todo el tiempo”.



Respecto a algún proyecto ha sido el que ha marcado su trayectoria, confesó que han sido muchos.

“Definitivamente, hay muchos proyectos importantes en mi carrera, como Chuy de ‘Marimar’: Cayetano, de ‘Rubí’, pero más que el personaje, me ha marcado el cariño, afecto y respeto con el que el público recibe a esos personajes. A mí me educaron de una manera en la que había que respetar siempre al público y trato de hacerlo en cada uno de mis proyectos.”

Le gustaría morir en el escenario

El actor, que actualmente también está haciendo teatro en la Ciudad de México en la obra ‘Solo en la oscuridad’, con Itatí Cantoral, comenta que les está yendo muy bien desde noviembre. También invitó al público a seguir apoyando al teatro en México, ya que han sido tiempos difíciles con toda esta situación de la pandemia. Luis Gatica es de los actores que seguirá trabajando hasta el último día de su vida, pues al preguntarle si ha pensado en el retiro, dijo que no. Al contrario, es de los actores que cuando termina un proyecto, a los tres días está pensando qué más hacer. Precisó que obviamente, ese proceso de espera lo invierte en su preparación física acudiendo al gimnasio y alimentándose mejor. Por otro lado confesó que le gustaría regresar a las telenovelas, pero por el momento no ha surgido nada.

“Yo soy del estilo de mis abuelos, me retiraré cuando me muera, y si me muero en el escenario, mejor. Creo que esta carrera tiene eso, puedes seguir trabando incluso hasta los 90 años. Una prueba es don Ignacio López Tarso. Con él hice ‘12 hombres en pugna’, y había veces que lo veía llegar y decía, no creo que demos función, porque había estado enfermo; pero de repente daban la tercera llamada y veía esa transformación de don Ignacio que me impresionaba. Entrábamos al escenario y quién sabe qué le pasaba, que se convertía en el monstruo escénico que es. Definitivamente, es una joya don Ignacio.”

Actor agradecido

Por último, Luis Gatica aprovechó para darle las gracias a todo el público que ha seguido su carrera y por apoyarlo, pues confesó que ha sido este el que todavía lo tiene trabajando. De igual manera, lo invitó a ver la película, la cual se estrena a finales de este año, porque tiene un tiene un mensaje sensacional, además de que es una historia llena de amor y muy humana. Pero sobre todo, porque se muestra lo bonito que es Mazatlán.