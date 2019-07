El agente 007 será una mujer de color en la nueva película de James Bond

Para sorpresa de muchos, la actriz británica Lashana Lynch, quien se diera a conocer en su actuación en la película de Capitana Marvel, será la nueva agente 007, y es que además de ser mujer, es de color.

En la película número 25 del 007, será la actriz británica Lashana Lynch la encargada de dar vida al agente más famoso del mundo.

Así, el periódico Daily Mail reveló el misterio del 'sucesor' de Daniel Craig, quien se pondrá en la piel de James Bond una última vez.

Sin embargo, el medio inglés destaca que el personaje de Lynch portará el número, pero no el nombre. Además, señala que James Bond estará presente en esta película.

"Hay una escena crucial al inicio, en la que M dice 'Pase, 007' y entra Lashana. Será un momento que hará que se caigan las palomitas. Bond seguirá siendo Bond, pero ha sido reemplazado como 007 por una espectacular mujer", señaló una fuente al Daily Mail.

La película se está grabando en el Reino Unido e Italia y su estreno se prevé para abril del 2020.

Este caso se ha relacionado con Halle Bailey, quien dará vida a la Princesa Ariel en el live action "La Sirenita", uno de los esperados estrenos de Disney, y quien es una mujer de color y la elección de la compañía Disney no les ha parecido a muchos, pero ante las críticas la actriz se dice orgullosa y un sueño hecho realidad interpretar a este personaje.

Quién es Lashana Lynch

Lynch es de ascendencia jamaicana y nació en Hammersmith, Londres. Se graduó en el curso de BA Acting en la escuela de teatro ArtsEd en Londres. Hizo su debut cinematográfico en la película dramática Fast Girls de 2011. Más tarde coprotagonizó la película para televisión de la BBC The 7.39. En televisión, ha aparecido en Silent Witness and Death in Paradise , y fue miembro habitual del elenco de la corta comedia de la BBC Crims en 2015.

En 2016, Lynch fue elegida como la protagonista Rosaline Capulet en la serie dramática estadounidense Still Star-Crossed producida por Shonda Rhimes. En 2018, se unió al elenco de Y como agente 355.

En 2019, interpretó a la piloto de combate Maria Rambeau en la película Marvel Cinematic Universe Captain Marvel , en reemplazo de DeWanda Wise. Ella es miembro del elenco de Bond 25, interpretando a un personaje llamado Nomi. El 13 de julio de 2019, el New York Post y los periódicos británicos comenzaron a informar que Nomi sería un nuevo agente 007 que ocuparía la vacante de James Bond; sin embargo, estos informes no han sido verificados por fuentes confiables.