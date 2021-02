El altar que Inés Gómez Mont puso en su casa para pedir por la salud de Galilea Montijo

En las stories de su cuenta en Instagram, Galilea Montijo compartió la imagen de un hermoso altar que su amiga y comadre Inés Gómez Mont, puso en su hogar para pedir por su salud. Hace unos días la conductora del programa "Hoy" dio a conocer haberse contagiado de Covid-19 por segunda ocasión. En el altar podemos apreciar una imagen de la Virgen de Guadalupe, un ramo de rosas rojas y veladora también con la imagen de la Morenita del Tepeyac.

"Mi comadre chula Inés Gómez Mont, te adoro", expresó Galilea Montijo en la publicación que hizo en redes sociales, agradeciendo a la también conductora de televisión por este significativo detalle para pedir por su pronta recuperación.

Asimismo compartió un regalo que le hizo llegar Paola Carus, ex esposa de su esposo Fernando Reina Iglesias. Se trata de una canasta de dulces y pan; este presente también era parte de Claudio y Alexis, hijo que tuvo el político mexicano con Paola. Cabe resaltar que la conductora del matutino de Las Estrellas, tiene una muy buena relación con la ex de Fernando y con sus hijos.

Galilea Montijo ha recibo varios regalos más para darle buen ánimo. "Alíviate pronto", "tapate tu pechito", son los mensajes en un globos que le fueron enviados a su hogar. Su amiga y compañera de "Hoy" Andrea Legarreta también le envió un lindo detalle. Asimismo ha recibido arreglos florales.

El pasado martes Galilea Montijo hizo un enlace en vivo al programa "Hoy", donde reveló que por segunda ocasión había dado positivo a Covid-19. Su hijo Mateo también se contagió. "Otra vez, muchachos; para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar, ¡y cuidándonos! Somos personas que nos cuidamos mucho y este fin de semana me avisan y dos personas que trabajan directamente conmigo salieron positivas".

La también actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, contó que al parecer su sistema inmune no creó los anticuerpos, "o muy pocos o nada, porque efectivamente ya son cuatro meses de que me dio y pues sí, es el tiempo que quedas inmune, pero ya no creo en la inmunidad". La ex novia del futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco (actualmente Gobernador del estado de Morelos), se llevó tremendo susto con su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina Iglesias:

Me asusté porque tres veces le subió la temperatura y como está durmiendo conmigo, me di cuenta y también por eso me levanté, ahorita como buen niño, ya está queriendo salir al jardín a jugar.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta (esposa del cantante Erik Rubín, integrante del grupo musical Timbiriche, mencionó que supuestamente el segundo contagio de Covid-19 de Galilea Montijo, fue a través de uno de sus choferes: "entonces así pasa, no es de encontrar culpables, simplemente sucede". La conductora de televisión resaltó que como la gran mayoría de los mexicanos, salen a trabajar y tienen que cuidarse. "Constantemente lo hacemos (las pruebas Covid), somos una empresa, no sólo nosotros como equipo, una empresa que no podemos detenernos, entonces tenemos que buscar la manera más sana de segur trabajando".

Cabe recordar que fue en noviembre pasado cuando Galilea Montijo se contagió por primera vez. Con respecto a sus síntomas en esta ocasión, dijo: "el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible, fiebre no me ha dado".