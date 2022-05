El amor de una mujer, supuesto motivo de la enemistad entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez

Según Olga Wornat, en aquella fiesta organizada por "La Tigresa", "El rey de la música ranchera" le gritó a "El Charro de Huentitán", diciéndole que había marcado una "raya" que él ya no podría cruzar y además, lo llamó "pend...".

Aunque mucho se dijo que el distanciamiento entre los cantantes se debió por celos, ya que ambos eran de los grandes ídolos de la música mexicana, José Alfredo Jiménez habría dejado muy en claro no soportar, saludar o tener una amistad con alguien que se había atrevido a intentar conquistar a su esposa.

Al estar frente a frente en la fiesta de Irma Serrano, José Alfredo Jiménez se negó a saludar a Chente , "no volveré a estrechar su mano, usted no tiene educación".

El capítulo de la bioserie, donde se aborda este tema, se desarrolló tal cual escribió Olga Wornat en la biografía no autorizada. Aparentemente, Vicente Fernández tuvo una discusión con José Alfredo Jiménez , durante una fiesta organizada por la actriz y cantante Irma Serrano , conocida como "La Tigresa".

Según está polémica producción de TelevisaUnivisión, protagonizada por el actor Pablo Montero y basada en el libro "El último rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández", escrito por la periodista argentina Olga Wornat, el patriarca de la Dinastía Fernández , habría tratado de conquistar a la cantante Alicia Juárez , esposa de José Alfredo Jiménez .

