El amor empodera a Fanny Lu; abre su corazón y dedica un lindo homenaje a su hija menor, Valentina

"Bendito el día en que me escogiste tú", dice una frase tan llena de todo, en la nueva canción de la cantante y compositora colombiana Fanny Lu. Se trata de "Amor de mi vida", un muy especial tema musical dedicado a su hija Valentina. En una muy agradable charla con Debate, la intérprete nos comparte que esto es el reflejo de la hermosa relación entre madre e hija.

"La canción es el reflejo de lo que nos decimos, yo soy una niña, con ella me vuelvo una niña, yo con ella aprendo todos los días, pensé que venía a enseñarle, pero al contrario, todos los días son una lección para mí como madre, que me hace seguir creciendo".

Para Valentina, su hija menor, la canción "Amor de mi vida" es el regalo más lindo que le han dado, "me dice que gracias por dejarla ser parte de mi vida, de mi carrera, por darle tanto amor, por ser su mamá".

Fanny Lu le ha externado a su hija que uno viene a esta vida con una misión, que uno ha escogido a sus padres, el hogar donde nace, que uno viene con la claridad de lo que tiene que aprender y de los procesos que tiene que vivir, "siempre le digo que vivo muy agradecida porque me ha escogido, porque es un ser humano muy especial, yo tuve que haber hecho algo muy bonito, muy especial en la vida para merecerme el que ella haya sido mi hija y el que Teo también haya sido mi hijo".

La cantante de 49 años de edad y originaria de Cali, Colombia, el año pasado tuvo un sueño con su papá Julio Martínez, donde le pedía de favor escribir canciones para el amor.

Yo creo mucho en los sueños, mi padre se fue hace muchos años, nunca me vio cantar, y el mensaje que me dio fue: 'por favor, escríbele al amor por mí, así sea una canción', ese sueño me transformó de una manera impresionante.

Ante esto, se metió al estudio de grabación con la necesidad de hacer canciones de amor.

"Lo primero que le dije a mi hijo mayor Teo, que es artista, compositor, con quien quiero hacer nuestra canción juntos, 'me autorizas hacer una canción para tu hermanita, porque la nuestra la vamos a hacer juntos, tengo la necesidad de traducir en una canción todo lo bello que nos compartimos, y aunque tú también eres el amor de vida, lo nuestro viene después juntos'".

Valentina, es la hija menor de Fanny Lu. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

A través de la música se pueden expresar os más bellos y profundos sentimientos. Fue así que Fanny Lu abrió su corazón, como nunca antes lo había hecho, en el estudio de grabación, y comenzó a crear canciones de amor para sus seres queridos.

A principios de este año, lanzó "Valió la pena", tema dedicado a su novio y prometido, el empresario peruano Mario Brescia.

"He aprendido que el amor también empodera, que no solo hay que decir que: 'soy más fuerte sin ti', sino que también hay que decir: 'contigo soy más feliz, contigo soy más fuerte, si es que realmente me das el amor que merezco, me respetas, me acompañas', y a los hijos, que más lindo amor, que el amor de la mamá por un hijo, es como el amor más próximo al amor de Dios".

Para Fanny Lu ha sido un año muy especial, lindo, constructivo, un año de mucha sensibilidad porque llora todo el tiempo cantando estas canciones, "dándome cuenta de ese privilegio que tengo, de poder hacer música, que toque corazones, de poder expresarle a la gente que la amo a través de música, que es lo que más amo hacer".

"Dios me ha dado tantos regalos, uno de ellos ser mamá, mi primer gran sueño, aproveché el mes de la madre para invitar a la mujer a celebrarse a sí misma, a decirse a sí misma: 'que orgullo me da ser mamá, que privilegio el que tengo de ser mamá'".

El videoclip de "Amor de mi vida", grabado en Medellín, Colombia y dirigido por el venezolano Nael, muestra momentos íntimos de la vida de Fanny con su hija, como el día de su bautizo, clips inéditos de Valentina en el colegio, incluso, una presentación de final de año en la que la artista interpretó su éxito "Tú no eres para mí".

Además, se muestra cómo suelen ser los despertares en su casa, en medio de la complicidad, las cosquillas que terminan en una guerra de almohadas, las jornadas de belleza y maquillaje, y hasta la realidad de que Valentina es una adolescente que sale de paseo con su novio.

"Ser mamá para mí, es el rol más hermoso de la mujer cuando nace queriéndolo, es respetable cuando la mujer decide no tener hijos, pero cuando tienes el privilegio de hacerlo, es un honor poder producir estas criaturas que serán el futuro del mundo y poder dejar en ellas el legado de uno mismo, tus enseñanzas, tus principios, tus valores, tu ejemplo".

Y esta canción es el reflejo de mi relación con Vale, es una muñeca hermosa y del reconocimiento también a mi madre, que me ha hecho la madre tan valiosa que siento que soy, ella me enseñó todo lo que sé.

Este año, Fanny Lucía Martínez Buenaventura, ha podido disfrutar su música desde otro lugar, desde el peso emocional, desde abrir su corazón hacia la gente, "con temas muy míos, que nunca había compartido y desde la franqueza de estas canciones que son el reflejo de realmente de mi corazón y de mi amor, todas las mamás amamos profundamente a nuestros hijos, es una celebración al tener estos hijos tan bellos, espero que también los impacte de esa manera tan positiva".

Fanny Lu lanzará nuevo EP y forma parte del "2000s Pop Tour"

La talentosa artista colombiana trabaja en un nuevo EP que podría incluir "Valió la pena" y "Amor de mi vida", "de repente las incluyo, de repente no, vienen canciones que me gustan mucho, les va a gustar mucho a ustedes también".

Expresó venir de la época de los álbumes, los cuales muestran una etapa, un momento de su vida, un mensaje, un sonido, una propuesta, una inquietud, "es como un capítulo de un libro, cuando sacas muchos sencillos como que se esparce ese momento de tu vida, que no lo simboliza solo una canción, sino una etapa".

A la par de estar trabajando en nueva música para seguir deleitando a sus miles de seguidores, forma parte del "2000s Pop Tour".

"Quiero que nos acompañen, es un momento para celebrar esa década tan bella que nos vio nacer a tantos artistas, de festejar los éxitos de los demás y los propios, cantando juntos, celebrando una década que nos permitió ser muy nosotros, proponer estilos tan diferentes y que nos llevó a que la gente nos regalara un espacio en su vida, estoy muy emocionada, vienen muchas cosas muy bonitas que les iré compartiendo poco a poco".

Por otra parte, retomando el tema de su nueva canción, una de las enseñanzas que su mamá Julia Buenaventura le dio, y la cual Fanny Lu se la ha transmitido a su hija Valentina, es la importancia de la construcción desde el amor, "no importa si estás corrigiendo a tus hijos, si sale desde el corazón, todo es positivo, todo es bonito, todo es suave, todo deja buenos recuerdos cuando la motivación sea el amor, no la rabia, no el rencor, sino el amor, el amor te lleva a sonreír, todo con una sonrisa también es diferente, transforma tu día".

Fanny Lu nos comparte con muchos sentimientos encontrados, que su madre siempre ha sido una mujer muy positiva, quien siempre ha creído en ellos, "a mí me decía: '¡canta, canta, júramelo que vas a cantar!'".

Otra de sus enseñanzas, ha sido que es importante que los hijos crean en sí mismos y apoyarlos en sus sueños, acompañarlos en el camino que escojan, "ella siempre está de buen genio, dispuesta, incondicional, mis hijos se mueren por mi mamá, es una mujer tan especial, tan alegre, divertida, todo eso me lo ha enseñado, a ser incondicional, a estar siempre, lo más importante para mí son mis hijos y eso lo vi en mi mamá".