El amor infinito que siente Ana Bárbara por los hijos de Mariana Levy aunque no sean de ella

Ana Bárbara de 50 años de edad ha demostrado ser una madre ejemplar para muchas personas y es que se ha notado desde hace varios años desde que decidió convertirse en la segunda madre de los hijos de Mariana Levy con quienes se lleva de maravilla pues hasta le dicen mamá.

Si echas un vistazo a las publicaciones donde aparecen José Emilio y Paula podrás ver como se refiere a ellos en todo momento como unos jóvenes llenos de luz, además ella misma agradece el haberse convertido en una segunda madre para ellos pues cuando se separó de su padre El Pirru ella siguió manteniendo contacto con ellos.

En la última publicación que lanzó en su cuenta de Instagram se puede ver a la feliz familia muy unida en todo momento posando para la postal navideña donde claramente Emilio y Paula no podían faltar en ningún momento, ya que siempre están con la intérprete de Bandido en los momentos más importantes, por lo que Navidad fue una de ellas.

Desde lo más profundo de mi alma agradezco al todo poderoso el privilegio de la Vida, para mí es un milagro cada día y aunque cada uno tiene sus bemoles, también tiene la virtud de proveernos de alegrías, hoy le doy Gracias a mis queridos hijos @gallardoni @paulalevyy @emiliolevyy @chema._official @jeronimo_barba por regalarme maravillosos momentos que siguen llenando el cofre de mis recuerdos, dice la postal navideña de Ana Bárbara donde todos aparecen de blanco.

Para quienes no lo saben hubo un tiempo en el que Paula se sintió desplazada no solo por la misma Talina Fernández su abuela, sino por Ana Bárbara, pues quería vivir con ella y aunque no se sabe del todo si en verdad vive con la cantante grupera se les ha visto juntas desde hace un buen tiempo, pues la joven deseaba que la artista la adoptara.

"Que hermosa mi Reyna dios te bendice por amar a tus hijos que no son tuyos de sangre pero si de corazón", "Ana Barbara Dios la bendiga por cobijar de Mariana Levi ojala los puedas tener siempre a su lado ellos te necesitan", dicen los mensajes agradeciendo a la famosa.

