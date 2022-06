"El amor que siente por él es cegador", Shakira habría intentado dos veces, regresar con Gerard Piqué

El pasado fin de semana se confirmó una noticia que muchos siguen sin poder creer: la separación de Shakira y Gerard Piqué, luego de 12 años juntos. Mediante un comunicado informaron, "lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

A tres días de esta sorprendente noticia, siguen surgiendo diversas historias alrededor de la separación de la cantante colombiana y el futbolista español. En una de las recientes publicaciones del diario español 20 minutos, se mencionó que Shakira, supuestamente, habría intentado, en dos ocasiones, regresar con Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha.

Al parecer, pese a la presunta infidelidad, la cantante y compositora colombiana, intentó salvar su relación, ya que tiene "un amor ciego" por el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España.

Tal y como dice uno de sus grandes éxitos musicales: "bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste, testaruda, es todo lo que he sido, por ti me he convertido, en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte".

De acuerdo con 20 minutos, pese a que la decisión de separarse ya estaba tomada, "Shakira intentó volver, hasta en dos ocasiones. Insisten en que el amor que siente por él es cegador y que, a pesar del sufrimiento que se refleja en su último single, 'Te felicito', tenía la esperanza de poder retomar desde la herida, como sí ocurrió en el pasado".

Asimismo, este diario español agrega que en esta ocasión no fue posible y que la crisis de pareja comenzó desde hace un tiempo. "Gerard ha creado un nuevo mundo en el que Shakira ya no tiene plaza, es cierto que la situación no es reciente, sino que viene de lejos".

Por otra parte, muchas personas se han preguntado el por qué Gerard Piqué y Shakira nunca se casaron. Hace un par de años, la cantautora colombiana respondió a esta interrogante en una entrevista para el programa "60 minutes", previo a su espectacular presentación en el halftime show del Super Bowl LIV.

Mencionó que el matrimonio la asustaba demasiado y no quería que el padre de sus hijos, la viera como la esposa. "Prefiero que me vea como su novia, su amante, un poco como la fruta prohibida, quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento".