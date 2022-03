El amorío a escondidas de María Félix con Pedro Armendáriz que odió la hija del actor

Otra polémica en relación con María Félix salió a la luz en redes sociales y es que se habló sobre el supuesto amorío que tuvo la actriz de la Época de Oro con Pedro Armendáriz, quien ya estaba casado e incluso tenía una familia, pero ni eso detuvo el romance de esta supuesta pareja.

De acuerdo con Jorge Carbajal, quien entrevistó a un ex personal de Televisa, reveló que María Félix según sí mantuvo una relación amorosa con el actor mexicano, quién era padre de Pedro Armendáriz Jr y Carmen Armendáriz, famosos productoras de dicha televisora, pero que además no tienen buenos recuerdos de la famosa Doña.

Y es que fue Dario T. Pie le comentó al periodista mexicano, que la familia de Pedro Armendariz al parecer ya sabía del romance fuera del matrimonio entre él y María Félix, por lo que Carmelita Bohr esposa del histrión, estaba deshecha, quienes sabían muy bien de la relación eran todos los colegas del actor, incluso un día le presentó a sus hijos la diva quien los hizo menos.

Para quienes no lo saben, el carácter de la máxima diva del cine mexicano, era muy crudo, por lo que no importaba si eran niños o adultos a todos los trataba por igual, pero eso no se imaginaban tanto Pedro como Carmen al querer sacarle platica a la actriz quien les dijo en varias ocasiones que no hablaba con niños.

Con el paso del tiempo, los hijos del histrión se fueron dando cuenta de los modos de la estrella del cine, por lo que Carmen Armendáriz le agarró supuestamente un resentimiento negativo a la famosa, quien, además de la tristeza que vivía su madre por el amorío entre los dos artistas.

Ahora lo extraño, de acuerdo con Jorge Carbajal, es que la productora mexicana, quien no soportaba María Félix, vaya a hacer la bioserie interpretada por Sandra Echeverría, por lo que se dice podría dejar la reputación de la Doña por los suelos como supuesta venganza cuando tuvo que convivir con ella o coincidir en eventos.

Cabe mencionar que en el pasado se dijo que Eiza González sería quien iba a aparecer en este proyecto encarnando a la actriz, pero al final no se concretó nada.

Leer más: Ella es la colombiana de la que Christian Nodal al parecer muere de amor