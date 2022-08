El antes y después de Eugenia Cauduro; logró bajar 18 kilos: "he vivido el infierno emocional"

Hace varios años, la actriz mexicana Eugenia Cauduro sufrió una fuerte depresión, luego de haberse separado de su esposo Enrique Morán, padre de sus hijos Patricio y Luciana. Ante esto, encontró un "refugio" en la comida, por lo cual aumentó 33 kilos. Gracias a un comentario de su primogénito, expresándole que anhelaba tener una mamá delgada, comprendió el problema que tenía y todo lo que estaba perdiendo debido a su sobrepeso.

"De ser la mamá que andaba en bici, patineta, que se subía a los árboles, ya la panza me empezaba a pesar y dejé de jugar como jugaba antes (con ellos)", comentó la actriz de telenovelas, en una pasada entrevista con la periodista de espectáculos Aurora Valle, para su programa "Confesiones".

Hace unos días, Eugenia Cauduro expresó su inmensa felicidad con sus seguidores en redes sociales, al mostrarles su radical cambio físico, tras lograr bajar 18 kilos. "¡Me veo bien, me siento bien! ¡18 kilos menos!", expresó junto a una fotografía que se tomó frente a un espejo.

Eugenia Cauduro luce aún más hermosa. Foto: Instagram @eugeniacauduromx

En una reciente publicación en su perfil de Instagram, mostró el antes y el después de su apariencia física, donde además de agradecer a sus fans por todos los comentarios que recibió en la publicación previamente mencionada, compartió un gran mensaje de amor propio.

Solo quiero decirles que no pierdan la confianza, las ganas o el sentido de sus vidas, porque ustedes valen por lo que son, no por la talla que visten, nadie tiene derecho a meterse u opinar de un cuerpo que nos les pertenece y que solo quienes lo habitamos, sabemos qué pasa adentro.

Eugenia Cauduro, de 53 años de edad y originaria de la Ciudad de México, aclaró que para bajar de peso, no se puso una banda gástrica, no tomó pastillas para adelgazar, no hizo una dieta más.

"Llevo seis meses haciendo un esfuerzo distinto desde el estudio, el conocimiento y el entendimiento de mi cuerpo y mis emociones y tantos factores, que interfieren a la hora de querer bajar de peso y que nadie nos lo ha explicado".

Asimismo, Eugenia Cauduro, quien ha actuado en telenovelas como "Niña amada mía", "Teresa", "Tormenta en el paraíso", "Por amar sin ley" y muchas más, resaltó que los comentarios de sus seguidores, han tendido un enorme impacto en ella.

"Claro que les dejaré saber cómo lo he venido logrando (bajar de peso), las invito a que juntas (os) alcancemos una salud óptima antes que nada. Tengo mucha información que compartir y que estoy segura de que con un verdadero compromiso, lo van a lograr también, quiero que sepan que las entiendo preciosas, leí muchos mensajes que me conmovieron mucho, sé y he vivido en carne propia el infierno emocional y ante la sociedad, que en estas condiciones, tenemos que aguantar".

Al final de su publicación, la actriz manifestó que sus fans, han sido una parte muy importante durante este proceso de cambio.