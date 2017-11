El antes y el después de Desiree ex pareja del "Sol"

El nombre de Desiree Ortiz Salswach alcanzó notoriedad este año en México gracias al romance que sostuvo con Luis Miguel.

Aunque en julio confirmó su relación con “El Sol” y dijo que estaban enamorados, el pasado noviembre se supo que ya no eran novios y hace unos días se le vio divirtiéndose con Alejandro Fernández.

Which do you like more? @swarovski @bonica_accessoris �������� Una publicación compartida por ������ DESIREE O SALSWACH������ (@desireeosalswach) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 6:22 PDT

El programa “Ventaneando” dio a conocer imágenes de cómo lucía Desiree antes de ser la novia de Luis Miguel, cuando trabajaba en Azteca Deportes.

Los pómulos, el grosor de los labios y el color del cabello parecen ser los principales cambios en la presentadora.

Cabe mencionar que la joven fue la única en publicar una foto con el "Sol" en redes sociales algo que antes era imposible ya que algo que siempre ha caracterizado a Luis Miguel es el misterio.

One of my biggest tips to leading your healthiest and happiest life�� Eliminate what doesn't help you evolve, now��!!!!!! Good morning W��RLD✨ ��@mapachephotography Una publicación compartida por ������ DESIREE O SALSWACH������ (@desireeosalswach) el 9 de May de 2017 a la(s) 10:30 PDT

Antes de que se hablara de la ruptura de Luis Miguel y Desiree, ella ofreció una entrevista para “¡Hola!”.

Poco después circuló en Instagram una fotografía del cantante rodeado de mujeres en bikini.

Una publicación compartida por Luis Miguel (@lmxlm) el 4 de May de 2017 a la(s) 11:26 PDT

La venezolana también sabe divertirse de acuerdo con el programa 'Suelta la Sopa' difundió las imágenes en las que se puede ver a Desiree Ortiz Salswach, con unos amigos en el palenque que dio el hijo de Vicente Fernández, en las Fiesta de Octubre pasado.

Incluso la rubia compartió en su cuenta oficial de Instagram "Selfie time! Combinar trabajo con placer es priceless pero más aún si te toca compartir con gente que a pesar de su éxito están plagados de humildad, sencillez e inmensos corazones, eso los hace aún más grandes!", comentó.

Selfie time! Combinar trabajo con placer es priceless���� pero mas aún si te toca compartir con gente que a pesar de su éxito están plagados de humildad, sencillez e inmensos corazones, eso los hace aún mas grandes! ����♥️ Una publicación compartida por ������ DESIREE O SALSWACH������ (@desireeosalswach) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 1:30 PDT

El post de la joven llegó días antes de que la disquera de Luismi difundiera como sería la nueva portada del intérprete de "Si no supiste amar".

¿Ya no son novios?

la periodista Martha Figueroa confirmó en el matutino Hoy, que Luis Miguel y Desirée ya no son novios.

Según la periodista de espectáculos, se separaron hace varias semanas pese a que Desirée Ortíz compartió el pasado 31 de octubre una fotografía junto a Luis Miguel y junto a ella, un mensaje de apoyo al intérprete en su regreso a la escena musical.

Luis Miguel ¡feliz, soltero y muy bien acompañado en Miami! ��☀️ Cabe recordar que El Sol está de vuelta con un nuevo disco, el cual será lanzado en las plataformas digitales de México el próximo 17 de noviembre. Tan solo siete días después, también estará disponible a nivel mundial, por lo que nadie se quedará sin disfrutar de sus nuevas canciones. Una publicación compartida por Grupo Sexenio Comunicaciones (@sexenio_mx) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 8:50 PST

“Aquí la cosa es que, si a todo mundo le parece extraño que se vaya a ver, no solamente a otro cantante que no es su novio, sino al que trae broncas con su novio, pues tienen toda la razón, es muy extraño, aunque saben una cosa, si tomas en cuenta que ya no es novia de Luis Miguel, no es extraño”, comentó Martha.



Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria... Nov-2017 todo el éxito y la suerte del mundo. Una publicación compartida por ������ DESIREE O SALSWACH������ (@desireeosalswach) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 10:43 PDT

Posteriormente dio detalles del rompimiento.

“TRONARON HACE VARIAS SEMANAS, Y ESAS FOTOGRAFÍAS (PRESENTADAS POR UNA PUBLICACIÓN) SUCEDIERON, PERO ELLA LES HA SACADO UN JUGO, QUE SON FOTOGRAFÍAS QUE YA TIENEN TIEMPO, ASÍ QUE ESTÁ SOLTERÍSIMO LUIS MIGUEL, YA NO ESTÁN JUNTOS, CONFIRMADO”.

Aunque Desirée no ha confirmado o negado los rumores de su separación de Luismi Rey, en una reciente entrevista con el programa Hoy, se dejó ver nerviosa al respecto del tema y al ser cuestionada sobre si estaba enamorada, prefirió evadir la pregunta.

“Deseo todo lo que sea bueno para él, es una gran persona, espero que solucione todas sus cosas, quiero lo mejor para él y le deseo lo mejor”, expresó la ¿ahora ex novia de Luis Miguel?

Con información El Universal

