El aparatoso accidente que sufrió Anne Heche: el auto en que viaja se estrelló contra una casa

La actriz estadounidense Anne Heche, de 53 años de edad, sufrió un aparatoso accidente automovilístico, el cual ocurrió ayer viernes en Mar Vista, un vecindario en el lado oeste de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La también escenógrafa y productora permanece en estado crítico en un hospital.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la actriz Anne Heche viajaba en Mini Cooper azul a exceso de velocidad. Ante esto, se estrelló contra una vivienda ubicada en la cuadra 1700 de South Walgrove Avenue, en el vecindario Mar Vista, y posteriormente, el auto se incendió.

A través de la cuenta en Twitter del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, una persona que resultó gravemente herida, fue rescatada y hospitalizada. Momentos después, se dio a conocer que se trataba de Anne Heche. Asimismo, informaron que 59 Bomberos llegaron a la escena y tardaron alrededor de 65 minutos, en contener y extinguir completamente el incendio.

"Una mujer adulta que se encontraba dentro del vehículo, fue llevada por paramédicos del LAFD a un hospital, en estado crítico".

Anne Heche, quien tuvo una relación amorosa con la conductora de televisión Ellen DeGeneres, así como el actor James Tupper, saltó a la fama en la década de los 80's al formar parte de la serie "Another World". Se consolidó como actriz en Hollywood con películas como "Donnie Brasco", "Volcano" e "I know what you did last summer".

El más reciente reporte médico, señala que Anne Heche tuvo quemaduras de gravedad y permanece intubada.

La Policía de Los Ángeles se encuentra llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Al parecer, en la vivienda contra la que se impactó la actriz había una mujer, pero como se reporta que no hubo más heridos, se busca determinar el motivo por el cual, Anne Heche conducía a exceso de velocidad.

El portal TMZ publicó lo siguiente: "no sabemos el alcance de sus heridas o quemaduras, nos dicen que actualmente está en el hospital intubada, pero que se espera que viva, nos dijeron que su condición impide que los médicos realicen pruebas para determinar si conducía bajo la influencia del alcohol".