El aparatoso accidente que sufrió la nieta de Vicente Fernández

Camila Fernández nieta del legendario Vicente Fernández e hija del Potrillo hizo una polémica revelación en el programa Ventaneando y se trata de un accidente que la mantuvo varios meses en cama por lo que la sumergió en una fuerte depresión.

"Fue hace tres años tenía 18 no quería yo hablar del tema, por que pues yo decía no, ni para que o sea no quiero yo tampoco ni que me vean con lastima, tuve un accidente caí de cara y me fisuraron las cervicales me comprimí unos discos que estaban mordiendo unas terminales nerviosas muy importantes y perdí la fuerza en los brazos y las manos que después con terapia pude recuperar después de siete meses en cama...", dijo Camila para Ventaneando.

Pero la cosa se complicó cuando Camila estuvo recuperándose ya que el tiempo que duró en reposo se convirtió en un infierno, pues fue más de medio año que la chica no pudo realizar actividades muy sencillas por si sola.

"Tenía una depresión muy fea que pensé que no iba a llegar a nada en mi vida, pero gracias a Dios salí adelante, gracias a los doctores también que me ayudaron, les agradezco la vida este y si salí adelante después de dos años...", dijo Camila para Ventaneando.

Tras las declaraciones de Camila sus fieles fans acudieron de inmediato a las redes sociales donde le mandaron las mejores de las vibras pues le escribieron mensajes muy positivos a la hija de Alejandro Fernández.

"Vi tu entrevista el día de hoy en Ventaneando y sabes estoy pasando por un caso similar", "Vi tu entrevista en @ventaneandouno. ¡Mucho éxito! Eres un ejemplo de fortaleza", "Admiro tu fortaleza!! He visto tu historia y de hoy en adelante estarás en mis oraciones!" le escribieron a Camila Fernández sus admiradores en redes.