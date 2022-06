El apasionado beso de Madonna con la rapera Tokischa en pleno concierto

Pero no fue la única sorpresa de la noche, Madonna se animó al ritmo latino y cantó y bailó junto a Tokischa , Dembow , un género musical de la República Dominicana, demostrando sus mejores pasos en el escenario.

Las artistas estuvieron cantando y bailando tan muy juntitas, que todo llevó a que se besaran en los labios, causando gran revolución, pues sacaron su lado más pasional, momento que quedó grabado por los presentes y de inmediato se viralizó en las redes sociales. Y no sólo eso, también estuvieron tocándose atrevidamente una a la otra.

Agradecida con sus fanáticos por tanto apoyo durante décadas de carrera artística, la estadounidense de 63 años de edad deleitó a los presentes con sus más grandes éxitos, teniendo como invitada a la rapera dominicana Tokischa , con quien cantó el tema 'Hung up'.

Gilberto Coronel Periodista Web

