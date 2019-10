El aplauso del público es maravilloso para el actor

Sinaloa.- Una mujer fuerte, amigable y amante de las mascotas, así se describe la actriz mexicana Rouse Calderón, quien se encuentra en la puesta en escena Vamos a decirnos la verdad, la cual se presenta todos los miércoles en la Ciudad de México; además concluyó la obra Exitosa pero sola.

En entrevista con la actriz nos platicó sobre cómo fueron los inicios de su trayectoria artística, así como también destacó los nuevos proyectos que tiene en puerta.

¿Cuál es el proyecto en el que estás actualmente?

La obra la estoy realizando con la compañía Primera Llamada. Se está presentando todos los miércoles de octubre y la historia va sobre una pareja que lleva algunos años como pareja, se conocieron como mejores amigos y ahora ya no se soportan, es esa típica pareja que ya no se aguanta y ya no sabe cómo decirse que ya no existe esa relación que nació, y después quedan atrapados en un mismo lugar y ninguno de los dos se puede escapar, entonces no tienen más remedio que hablar y ese es el conflicto de la obra.

De eso se trata Vamos a decirnos la verdad, que estaría padrísimo que en Culiacán la pudieran disfrutar.

Platícanos sobre la puesta en escena ‘Exitosa pero sola’, que tuvo una placa por sus reproducciones en México

Ya cerramos la temporada de la obra Exitosa pero sola, esa obra va dirigida un poco hacia las mujeres por el empoderamiento femenino, y bueno, habla de tres amigas que van muy bien laboralmente, aunque les ha costado bastante llegar a donde están.

Platícanos, ¿cómo fue el inicio de tu carrera artística?

Yo decidí ser actriz cuando estaba en la secundaria por una maestra que me enfrentó a hacer un proyecto, una obra de teatro con todos los compañeros, y bueno, cuando lo realicé me quedé encantada de todo lo que se tenía que hacer.

¿Cuáles han sido tus satisfacciones?

Creo que en los años que llevo en las obras en las que he trabajado, se han revelado placas por sus exitosas presentaciones que han tenido, o sea, son esos pequeños logros las satisfacciones que he tenido en mi carrera, además lo importante de mi trabajo es que el público le guste la obra, y el aplauso, eso es maravilloso.