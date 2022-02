El artista detrás de los dibujos vistos en "Our Beloved Summer", con Choi Woo Shik del Wooga Squad

"Our Beloved Summer" es uno de los K-Dramas más populares en la plataforma de streaming Netflix México. Esta muy bien desarrollada comedia romántica, es protagonizada por los actores surcoreanos Choi Woo Shik y Kim Da-mi. Si no has visto esta serie de 16 capítulos, debes ponerla en tu lista, pues tanto la historia como cada uno de sus personajes te llevarán por una montaña rusa de emociones.

Uno de los muchos aspectos a destacar de la historia, es que fueron usadas extraordinarias ilustraciones del artista Thibaud Hérem, de quien te hablaremos en esta publicación, no sin antes rememorar de qué trata esta serie dirigida por Kim Yoon-jin e inspirada en el webtoon del mismo nombre.

El drama "Our Beloved Summer", en Latinoamérica "Aquel año nuestro", inicia con Yeon-su (personaje de Kim Da-mi) y Choi Ung (interpretado por Choi Woo Shik), en su último año de preparatoria. Son elegidos para filmar un documental para mostrar su vida escolar. Ella era una destacada estudiante y él, bueno, una vida estresante no estaba entre sus planes y es un tanto perezoso para sus estudios.

Al principio de las grabaciones la pasaban peleando, pero poco a poco se fueron enamorando. Tras comenzar a salir, "rompen" en varias ocasiones, pero al separarse definitivamente (en aquel entonces), prometen "no volver a verse nunca más", pero el destino es impredecible.

10 años después, el personaje de Choi Woo Shik, miembro del Wooga Squad (el famoso grupo de amigos de V de BTS), se convierte en todo un artista quien dibuja toda clase de edificios, con una personalidad ermitaña, alegre pero con mucho penar en su interior, al quedar muy lastimado tras su ruptura con Yeon-su y el doloroso abandono de su padre biológico.

Por su parte el personaje de Kim Da-mi, es una mujer orgullosa y de carácter fuerte que trabaja en relaciones públicas. El documental que filmaron en su época de estudiantes se vuelve viral y exitoso, por lo que se ven obligados a grabar una segunda parte. Hay un detalle muy importante, ambos siguen enamorados uno del otro, pese al dolor que sufrieron tras su separación.

A lo largo del drama, se muestran varios dibujos realizados por Choi Ung, quien artísticamente se hace llamar Go-oh, el ilustrador más popular de Corea del Sur.

El trabajo artístico de Thibaud Hérem tuvo gran exposición en "Our Beloved Summer".

Cada una de estas obras de artes son reales y la persona detrás de las ilustraciones usadas en "Our Beloved Summer", es el artista francés Thibaud Hérem de 38 años de edad, radicado en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Thibaud Hérem estudió diseño gráfico. En 2006 se mudó a Londres, donde obtuvo gran reconocimiento como ilustrador. Suele trabajar con varias técnicas: tintas, lápiz y acuarela. A lo largo de los años, su obra ha ido evolucionando hacia un estilo propio, muy reconocible, creando ilustraciones que van más allá de la estética para incorporar historias. Tras publicar un libro llamado "Know Your Rodent", obtuvo reconocimiento internacional.

Posteriormente, comenzó a desarrollar un peculiar interés por la ilustración de edificios. Hoy en día, el trabajo de Thibaud Hérem es bastante distintivo y se especializa en crear dibujos arquitectónicos a detalle.

Thibaud Hérem junto a RM, uno de los integrantes de BTS.

En sus redes sociales y en su página web, ha compartido muchas de sus ilustraciones, entre estas, las que fueron usadas para el drama "Aquel año nuestro" y que le lleva bastante tiempo en realizar, pues cada detalle son hechos a mano, con líneas de 0.1 milímetros.

Una de las varias obras de Thibaud Hérem.

"Muy emocionado, tan feliz, tan orgulloso, espero que lo disfrutes", expresó el artista en sus redes sociales, cuando el K-Drama fue estrenado y al dar a conocer a sus seguidores, que su obra formaría parte de la historia.

En otro de sus post, habló sobre la ilustración que la producción del drama le pidió especialmente para el proyecto. "¡A veces, todo es simplemente perfecto!, cuando me pidieron que dibujara el edificio principal para "Our Beloved Summer", no podía creer lo perfecto que era el edificio, ¡perfecto para mí! Mi motivación para sobresalir era tan alta que se convirtió casi de inmediato en mi favorito, espero que les guste".

Aunque gran parte de su trabajo está especializado en la arquitectura, también cuenta con ilustraciones de pájaros, insectos y roedores, fruto de sus estudios de biología y su amor por los animales.