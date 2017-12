El asesino de Lennon confiesa a quién más quería matar

El pasado 8 de diciembre se cumplieron 37 años de la ejecución del famoso John Lennon, ex Beatle, en la ciudad de Nueva York.

Pese a su muerte, el famoso artista siempre está vigente con su música.

En distintos portales de noticias se informa que el asesino de John Lennon confesó recientemente que planeaba matar a otras celebridades, pero desafortunadamente tomó la decisión de ejecutar a Lennon, hoy hace 37 años exactamente.



El 8 de diciembre de 1980, Mark Chapmanm mató al gran cantante a las afueras del edificio Dakota, disparándole cinco veces con una pistola calibre 38 a quemarropa.

Pese a que horas antes, el asesino del británico le había pedido un autógrafo al ex Beatle y este se lo otorgó.



Mark, tras efectuar la masacre, mantuvo la calma y se quedó en el lugar de los hechos, donde fue aprendido por la policía local.

El culpable, según el portal informativo De10, confesó a las autoridades de Nueva York, que él había pensado al igual que matar a Lennon, ejecutar a otras celebridades como Johnny Carson y Elizabeth Taylor.



Chapman, reconoció que se siente culpable por lo ocurrido, que lo hizo para sentirse importante, ya que en su adolescencia sufría de bullying escolar.



"Sentí que matando a John Lennon me convertiría en alguien y en vez de eso me convertí en un asesino y los asesinos no son alguien...".