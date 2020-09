El atrevido vestido transparente con el que Gomita celebró sus 26 primaveras

México.- Araceli Ordaz, conocida como Gomita su nombre artístico del circo, dejó sin habla a sus seguidores, esto al compartir una sesión de fotos que se hizo para celebrar su cumpleaños número 26 el pasado 10 de septiembre y sin duda lució de lo más hermosa, con un atrevido vestido que no dejó nada a la imaginación.

Todos sabemos que Gomita es una mujer muy segura de sí misma y por esto no teme a mostrar su cuerpo sin ninguna censura en las redes sociales, donde la critican, pero ella sabe cómo ignorar todos los comentarios negativos que le hace la gente y siempre tomar las cosas positivas, pues hay quienes la apoyan incondicionalmente y se lo han demostrado en distintas ocasiones.

Araceli lució un escultural cuerpo en las fotografías, donde posó con un vestido color café con transparencias con las que dejaba al descubierto sus atributos y sin pena alguna posó de lo más feliz con un fondo lleno de globos que dejaban en claro que le había dado la bienvenida a los 26 en una celebración que denominó como #Gomifest.

Para estilizar su atuendo, Gomita optó por utilizar el cabello suelto y ondulado, con unas zapatillas cruzadas del mismo color que su vestido y un maquillaje glamuroso, el cual hizo que sus ojos deslumbraran como nunca.

La fotografía de la modelo nacida en la Ciudad de México, y reconocida por su participación en el extinto "Sabadazo", alcanzó los 191 mil me gustas y cientos de comentarios por parte de sus fieles seguidores, los cuales no perdieron la oportunidad de felicitar a su figura pública favorita y enviaron mensajes de apoyo y distintos elogios a su belleza.

Esta no fue la única imagen con la que Gomita deslumbró a sus fans sobre ese día tan especial, previo a esa sesión de fotos compartió otra imagen en donde utilizó un atuendo al último grito de la moda y demostró que lo que han dicho sobre ella perdiendo su escultural figura es una vil mentira que inventaron en Internet.

Para la otra sesión Gomita se dejó ver con un corto vestido color negro y unas botas altas más arriba de la rodilla en color morado, una prenda que sin duda una mujer fashionista tiene que tener en su armario y quien es fanática de este estilo es la modelo Kendall Jenner, la joven tiene unas botas idénticas a las de Araceli.

Recordemos que, a finales del mes de agosto, Gomita se dejó ver en un increíble atuendo veraniego compuesto por un diminuto bikini en colores claros y encima prendas de red que dejaban al descubierto su figura y las críticas no tardaron en llegar, pues todos aseguraron que había perdido su figura, pero ella ignoró los comentarios y lanzó una fuerte indirecta.

Con la intención de callar a todos los que estaban hablando de ella y su cuerpo, compartió otra fotografía en la que luce fenomenal, con un abdomen marcado, piernas torneadas, glúteos de acero y un escote envidiable, con lo que demostró que todo lo que estaban diciendo es mentira y ella sigue luciendo espectacular.

Lo último que se supo de Gomita y su vida en las redes sociales, fue que había perdido sus cejas de una manera muy cómica, pues al intentar depilársela ella sola se le vino toda la ceja, por lo que decidió depilarse ella misma y terminó asustada con el resultado.

Hola que tal mis queridos seguidores, guey me quede sin ceja, me estaba bañando, me salí a bañar, me intente arreglar y cuando me depile la ceja valió madre y me la traje, entonces ya me la quite toda y estoy pelona guey, me quede sin ceja", dijo Gomita.