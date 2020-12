El atuendo de Nochebuena de Danna Paola que cautivó las redes sociales

La actriz y cantante, Danna Paola, es considerada una de las personalidades juveniles más exitosas del momento, y es que después de su participación en innumerables proyectos musicales y televisivos, se convirtió en una artista completa que es capaz de realizar cualquier cosa que se proponga.

Cabe destacar, que las redes sociales han sido otro factor determinante para el increíble despunte de su carrera en los últimos años. La bella modelo se ha vuelto tan popular en Instagram, Facebook y Twitter que ha alcanzado 28.9 millones de seguidores, al compartir su música, gusto por la moda y demás ocurrencias. (Danna Paola impone moda con su nuevo estilo de cabello).

Así pues, en vísperas de la Navidad, la compositora de "Oye, Pablo", compartió unas hermosas fotografías por medio de su cuenta personal en Instagram con las cuales dejó deslumbrados a todos sus seguidores.

En una de las imágenes publicadas, Danna Paola presume su bella sonrisa con uno de los outfits más aplaudidos en esta navidad. Muy al estilo de Marilyn Monroe, vimos posó la guapa cantante.

El atuendo que porta está compuesto por una elegante blusa con olanes y brillantes, mientras que en la parte inferir, decidió usar una clásica prenda negra. Su cabello recogido, le da un toque más sofisticado, usando unos pequeño pendientes para adornar sus orejas. Pese a que la imagen está en tonos blanco y negro, podemos advertir que sus labios están pintados de un tono rojo vino. Detrás de la exitosa actriz se encuentra un esplendoroso árbol de Navidad.

"The Rivera's family Christmas. ¡Feliz Navidad!", anotó Danna Paola junto a la imagen publicada.

La fotografía ocasionó tanto furor entre los cibernautas que obtuvo 1,466, 260 me gusta y alrededor de 2,273 comentarios en los que sus fanáticos le daban muestra de afecto y admiración. "Merry Christmas", "You look amazing", "Te amo Danna, quieres ir por un elote?", "Te quiero Dannito", fueron algunas opiniones de sus fans.

Cabe recordar que la actriz de 25 años de edad dio un giro de 90 grados a su carrera profesional, luego de participar en la serie española “Élite”, transmitida por Netflix, la cual la ha posicionado en Europa como una de las artistas latinas más populares gracias a su personaje de Lucrecia.