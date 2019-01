El baile, un reflejo del alma de Karina Celis

Bailarina profesional, coreógrafa y directora de una escuela de baile. A su joven edad Karina Celis Zamora posee una plausible y admirable currículum. Ha trabajado muy de cerca como coreógrafa y bailarina de conocidos cantantes como Kevin Roldan, María León, Lorena Herrera, Belinda y varios más. “Encontré en el baile algo muy sencillo que es un medio de comunicación con mis emociones y con lo que quería decirle al mundo entero”, comentó en charla con EL DEBATE.

Gracias a Dios es una carrera súper bondadosa que con el paso de los años me ha dado más y mas cosas, hasta ahorita en el punto de vivir de ello, pero para mi principalmente bailar es un enlace con mis emociones para mostrarlo al mundo.

Karina Celis también ha sido bailarina de Sebastián Yatra, Maluma, Fey, Luis Fonsi y muchos más. Foto: cortesía

Como ya se comentó al inició, la bella Karina Celis no solo se maneja en el baile como intérprete o bailarina, sino además como coreógrafa y directora de una escuela que se dedica en su totalidad al baile.

“En estas tres ramas he podido desarrollarme un poco en cada una, obviamente siempre tratando de separar y a la vez no, separar en el aspecto de concentrarme y agarrar mi papel como profesora, agarrar mi papel como coreógrafa, como bailarina y como directora, y al final poder lograr una personalidad como Karina Celis, el 2018 fue una año de mucho trabajo gracias a Dios, he podido ir a diferentes países a dictar clases y en el caso del show business, he tenido la oportunidad de pisar muchos escenarios importantes aquí en México con artistas importantes que admiro y que me consideran parte del equipo”.

Karina Celis contó sobre su experiencia la trabajar junto a la cantante María León y poder montar para su pasado tour, las coreografías de cada uno de los temas del set list.

"Fue una satisfacción personal y profesional, en lo personal para mi María León es una celebridad que en primera se ganó mi respeto porque ella también es una bailarina, de alguna manera me motiva fuera de la música, ella me motiva como persona, tuve la oportunidad de estar muchísimo mas en contacto con ella y estar al frente de su show, que confiara en mi talento eso es algo que yo siempre estaré agradecida con ella y en lo profesional, una de las metas mas importantes de un bailarín, es llegar a pisar escenarios con gente importante o gente que te inspira dentro de la música".

Karina Celis junto a sus alumnos en su escuela de baile. Foto: cortesía

Asimismo Karina Celis señaló que no solamente con María León ha vivido todo esto: "también he tenido más oportunidades de estar con otras grandes personas y cantantes, me siento 100% satisfecha, feliz, agradecida y con mucha garra para este año".

Lo que comenzó como un hobbie, como una simple actividad de jazz de una hora en la secundaria, ayudó a Karina a descubrir que su cuerpo sabía moverse junto con la música, logrando una conexión que poco a poco la llevaría a descubrir uno de los caminos a tomar en su vida.

Entre las metas que tiene esta joven artista de 26 años de edad, como bailarina irse a Estados Unidos y potencializar su talento; en su escuela de baile crear estrategias para sus alumnos, crear motivación en ellos y como coreógrafa si este año no se da, no pasa nada.

“En realidad si soy muy hambrienta de muchos logros, pero también me doy el tiempo de procesar mi edad y de procesar toda mi carrera en general, me fascina bailar y también me fascina estar detrás y dirigir, pero ahora en este año creo que me dedicaré muchísimo a explotar mi cuerpo, a bailar, viajar y conocer a mucha gente del medio”.

Karina Celis comparte algo que aplica con sus alumnos en su escuela de baile:

Creer en ti mismo, eso para mi es la clave de todo, independientemente a lo que tu te dediques, las artes es una área súper bondadosa, con muchísimo corazón.

"Si te dedicas a las artes confía en lo que haces, confía en tu talento, confía en tu esencia, porque al final eso será lo único que te va a diferenciar y te hará ser exitosos en el mundo entero”.