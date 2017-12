El bello beso entre Gabriel Soto y Geraldine ante divorcio

Luego de que el pasado lunes el actor Gabriel Soto anunciara mediante un comunicado de prensa, que se encuentra separado de la madre de sus hijos, Geraldine Bazán (proceso que comenzó hace 4 meses), la también actriz y aún esposa del actor, irónicamente, publicó este miércoles en su canal de YouTube, un video donde promueve junto a su aún esposo un complejo turístico.

Imagen tomada de YouTube.

La idea es lucir como una familia feliz, cuando en realidad están en pleno proceso de divorcio y es el mismo Gabriel Soto quien comparte un emotivo mensaje.

“Yo sí creo fielmente que para ser feliz, tienes que vivir el momento presente; y creo que una vacación te permite vivir ese momento presente, porque te permite tener esta serenidad, esta alegría, esa paz, para poder vivir ese momento presente”.

La mejor parte!!! ❤❤❤ Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 5:45 PST

Por su parte, Geraldine Bazán, quien aparece tomando efusivamente la mano del padre de sus hijas, expresó:

Imagen tomada de YouTube.

“Específicamente siempre venimos a Acapulco, es lo que más cerca nos queda Siempre será nuestro destino principal”, declara y se puede ver a la pareja disfrutando de unas vacaciones en compañía de sus hermosas hijas Alexa Miranda y Elisa Marie, además de una tierna imagen donde aparecen besándose.

Te comparto el video:

A esto se le une una entrevista que concedió a TVynovelas, donde le cuestionan si es verdad que la actriz Irina Baeva se entrometió en su matrimonio, cuando Gabriel protagonizó Vino el amor al lado de Irina. Ante esto, Geraldine respondió:

“Algo hay de eso”.

Cabe mencionar que quizá la empresa que los contrató para realizar dicho promocional podría no estar tan contenta con el resultado, ya que ahora los actores han decidido divorciarse, lo cual representaría no ser la imagen idílica que buscaba para su marca.

En su comunicado de prensa, difundido en sus redes sociales, el galán de telenovelas manifestó lo siguiente:

“Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán. A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo hasta la fecha nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión de separarme definitivamente”.

Una publicación compartida de gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 8:00 PST

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER”.