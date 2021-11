El bello rostro de la madre de Marlene Favela, no se parecen en nada

Los fans de Marlene Favela de 44 años de edad quedaron impactados al ver uno de los videos de la artista donde presume a su madre Silvia Meraz y aunque muchos ya la conocían, fueron sus bellos ojos color verde los que tiene a todos impactados, pues no se parece en nada a su famosa hija.

Fue en su canal de YouTube donde se puede ver a madre e hija en la cocina de Marlene Favela y aunque ambas trataron de vestirse igual, sus fans insistieron en que la señora se parece más a su nieta Bella Seely, por si fuera poco el cutis de la señora de aproximadamente 70 años se ve magnifico.

Resulta que la actriz mexicana quiso hacer un tag de mamá donde no solo habló de ella, sino del resto de sus hijos, pues contó algunas anécdotas de cada uno de ellos, además dejó en claro que está muy agradecida porque el público quiere mucho a la famosa debido a todos los proyectos que ha realizado en el mundo de la farándula.

"Me encantó escuchar a tu mami me encanta que hable como del norte me identifico muchísimo con su forma de ser también a mi papá le hablo de usted. Saludos paisanas!", "Que simpática señora, no cabe duda que es una mamá especial, me trajo recuerdos de mi mamí a quien amo hasta el cielo. ¡Saludos desde Guatemala!", "Wao 70 años tiene tu mamá, que nos diga la receta para estar tan joven y bella. No aparenta esa edad se conserva muy linda", le escriben los fans.

Para quienes no lo saben la madre de Marlene Favela ha sido un pilar muy importante en su vida, pues le ha dado ese apoyo que daría toda madre porque sus hijos cumplieran sus sueños, por lo que está muy agradecida con ella en todos los aspectos.

Su padre ya murió

Aunque muchos no lo saben el padre de Marlene Favela murió en 2018 y actualmente le ha sido muy difícil hablar de su muerte, pues cuando esto ocurrió ella se encontraba en el avión, por lo que no pudo despedirse de él.