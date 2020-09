El bikini animal print de Irina Baeva que volvió loco a Gabriel Soto

México. La actriz Irina Baeva posa en Instagram con un bikini animal print, seguramente con el que volvió "loco" de felicidad a Gabriel Soto, su pareja. Ambos comparten en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes en las que aparecen felices de la vida y sus fans seguramente se emocionan mucho al verlas.

Irina Baeva es una mujer muy guapa y su belleza es indiscutible, también saber que ella y Gabriel Soto se aman, puesto que así lo han hecho saber en distintas entrevistas que les hacen. Basta con verlos juntos para darse cuenta de que están muy enamorados.

Y en una imagen reciente, Irina, quien protagonizó años atrás con Gabriel la telenovela Vino el amor, producción de José Alberto Castro, se muestra en un diminuto bikini animal print y llama la atención porque se mira espectacularmente hermosa, además de que resalta sus curvas de diez.

Irina Baeva estudió español en Rusia, y lo aprendió a hablar con mayor fluidez viendo telenovelas mexicanas, lo ha contado ella misma en varias entrevistas que le han hecho. Al terminar la secundaria decide estudiar Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Estatal de Moscú, pero abandona todo para irse a vivir a Ciudad de México.

Según información en Wikipedia, en 2012 comienza a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y luego debuta en las telenovelas en Muchacha italiana viene a casarse, junto a Livia Brito y José Ron, los protagonistas.

Gabriel Soto e Irina Baeva ratificaron en días pasados una demanda en la Fiscalía General de la Ciudad de México, en contra de Laura Bozzo por acoso, discriminación y amenazas, después de que el actor se divorciara de Geraldine Bazan. Cabe mencionar que dicha demanda fue interpuesta en contra de la conductora de televisión en marzo pasado.

Ratificar es un término que se usa para anunciar que se confirma la denuncia y eso es lo que hicieron los actores. La demanda surge luego de que Bozzo, quien actualmente conduce en Unicable Laura sin censura, acusara a Soto de no hacerse cargo de las hijas que tuvo en su matrimonio con la también actriz Geraldine Bazán, además de que lo señaló de infiel en televisión como en redes sociales.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Gustavo Herrera, el abogado de la pareja de actores, comentó a medios de comunicación en Ciudad de México que sus clientes no están pidiendo unas disculpa pública porque con eso no se resarce el daño.

Es una orden para que no se exprese, no se acerque, que no los moleste y que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios."