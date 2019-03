El bikini de Andrea Legarreta con el que le llovieron piropos.

Como bien se sabe, Andrea Legarreta, es una las conductoras más queridas de México, la cual constantemente sorprende a sus seguidores de las redes sociales al lucir espectacular figura con cada imagen que comparte, y esta no fue la excepción. La conductora de Televisa subió la temperatura al publicar fotos en bikini, lo que ha hecho que le lluevan cientos de piropos.

De acuerdo con la publicación de la conductora del programa “Hoy”, ella se encuentra en las playas de República Dominicana por cuestiones de trabajo, pero eso no le impidió que deleitara a sus 3.1 millones de seguidores con un sexy bikini que a más de alguno le ocasionó un “infarto”.

Las imágenes que compartió Legarreta en bikini, en donde se le ve posando en la arena con el mar de espaldas fue acompañado de un mensaje.

"Ni modo... Tocó trabajar en el paraíso... #AlguienTeníaQueHacerlo #republicadominicana", escribió. Estás aquí para ser feliz... No te distraigas... #VitamineSeaBuen día hermosuras!!, indicó en sus publicaciones.

A sus 47 años Andrea Legarreta luce espectacular y prueba de ello son estas imágenes en donde se le ve radiante. La conductora recibió comentarios también de Carlos de la Mota, Andrea Escalona, Roxanna Castellanos,Maribel Guardia mientras que su esposo el cantante Erik Rubín reaccionó con emojis de ojos de corazón.