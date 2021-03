El body transparente con el que Kylie Jenner resalta sus curvas

Estados Unidos.- Después de modelas su body en blanco y negro inspirando en un emblemático look de su hermana Kim Kardashian, la socialité Kylie Jenner vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales, ahora vistiendo un espectacular body azul celeste con transparencias que resaltó sus criminales curvas ante el lente de la cámara.

Con un estilo de cabello completamente nuevo, un maquillaje al estilo de Selena Quintanilla y un atuendo increíble desde la sala de estar de su oficina, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner desata todo tipo de comentarios al lucir como toda una diosa, alcanzando siete millones 700 mil me gustas en pocas horas.

Kylie optó ahora por llevar el cabello recogido y con un ondulado natural, sombras cafés para los ojos y labios morados que hicieron recordar aquellos icónicos estilos de la Reina del Tex-Mex, un body color azul celeste con transparencias y un escote de infarto, así como una chamarra de cuero con detalles en las mangas.

La empresaria estilizó su atuendo con zapatillas plateadas abiertas y posó desde la sala de estar de su oficina de Kylie Cosmetics, la marca de maquillaje con la que está cerca de lograr los mil millones de dólares. "Señorita Jenner" y "El carácter principal", fueron las descripciones que la influencer de la belleza utilizó como descripción.

Las fotografías fueron completamente del gusto de Jenner, ya que decidió elegir una de estas para colocarla como su nueva fotografía de perfil en Instagram, aunque la probará también en otras redes sociales, una excelente elección, ya que prueba un look completamente distinto a los que ha utilizado antes y luce demasiado hermosa.

Jenner, la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians, show que dará fin este año después de más de una década al aire, aprovechó que tuvo toda la atención de sus seguidores para revelar que está en grabación de un nuevo video para su canal de YouTube.

De nueva cuenta se une a su hija Stormi para realizar un video a su lado, en este las veremos preparar de nueva cuenta galletas, en esta ocasión será con temática del Día de Pascua, así que durante los próximos días volveremos a ver a la pequeñita favorita de todos que, al igual que su madre, se vuelve el centro de atención de inmediato.

Y todo gracias a que su madre la ha sabido educar muy bien, pues convertirse en mamá ha sido el sueño de toda la vida de Kylie y sus hermanas lo han afirmado en diferentes ocasiones, explicando que "ella nació para esto [convertirse en madre]", lo cual ha dejado muy en claro compartiendo la mejor relación con su hija y ofreciéndole la mejor educación.

