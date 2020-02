El brujo Jorge Clarividente asegura que Sherlyn lo mandó golpear

Jorge Clarividente contó anteriormente a la revista TVNotas que la actriz Sherlyn, solicitó sus trabajos, "cuando Sherlyn estaba saliendo con José Luis de Río Roma, me pidió varios endulzamientos para amarrar su amor".

Según el brujo estas revelaciones no fueron del agrado de la futura mamá, quien llegó a amanezarlo, "me dijo que no me la iba a acabar, que me metería a la cárcel, pero hace poco pasó algo peor, hace unos días venía en la camioneta con mi esposa y mis tres hijos, cuando me entró una llamada, como iba manejando, puse el celular en altavoz y entonces una voz de un hombre me dijo: 'deja de hablar de Sher y de Geraldine o te voy a dejar la panza como coladera’", contó Jorge Clarividente a principios de diciembre pasado.

Supuestamente Sherlyn habría cumplido sus amenazas. El brujo contó a la revista antes mencionada la nueva edición de esta semana, haber sido golpeado por dos personas que iban presuntamente de parte la actriz. "Iba llegando a mi lugar de trabajo, cuando dos tipos que descendieron de una lujosa camioneta negra se me acercaron y me empezaron a jalar y pegar, me encañonaron y me dijeron de forma agresiva 'ya no hables más y quédate callado, pobre de ti si revelas el nombre del papá' (del hijo de Sherlyn)".

Jorge Clarividente aseguró que tras ser amanezado, "me golpearon con la cacha de la pistola, empecé a ver oscuro, se me nubló la vista, la verdad es que a través de llamadas telefónicas ya me habían amenazado varias veces, pero no creí que en realidad esto me fuera a pasar; ella siempre me habló de sus grandes amigos que tienen poder, de políticos; sé que viene de ella".

El brujo levantará una denuncia en la Ciudad de México, "ya no quiero meterme con esa mujer, para nada, seguramente fue Sherlyn, ¿de quién más lo puedo esperar? Me lo confirmaron al decirme que no quieren que diga el nombre del papá del bebé que espera".

Yo llegué a decir que si algo me llegara a suceder, hacía responsable a Sherlyn Montserrat González Díaz, y lo mantengo.

Jorge Clarividente resaltó en la entrevista para TVNotas tener miedo; asimismo le mandó este mensaje a quien fuera tiempo atrás una de sus mejores amigas: "si tiene miedo de que yo revele quién es el papá de su bebé, puede estar tranquila de que yo no diré nada, que sea feliz en su faceta como mamá".